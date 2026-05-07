ΣΕΤΕ: Μέτωπο κατά του νέου Χωροταξικού – "Όχι σε τετελεσμένα"

Για τη Δευτέρα αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα Πέμπτη παρουσίαση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό. Την ίδια ώρα όμως κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των ξενοδόχων και των θεσμικών φορέων για το γεγονός ότι πριν από την προγραμματισμένη παρουσίαση δεν προηγήθηκε ενημέρωσή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, πολλά μέλη του συνδέσμου, και ειδικά ξενοδόχοι, θεωρούν πολύ αυστηρούς περιορισμούς που τίθενται στην ανάπτυξη νέων μονάδων και υπερβολικούς ειδικά για πολύ μεγάλα νησιά, όπως η Ρόδος, η Κέρκυρα αλλά και η Κως. Συγκεκριμένα, σε επιστολή του προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Γιάννη Ν. Παράσχη προς την κυβέρνηση διατυπώνεται προβληματισμός για την απουσία τελικής διαβούλευσης. Στην επιστολή σημειώνεται πως ο ΣΕΤΕ, ως θεσμικός κοινωνικός εταίρος και εκπρόσωπος του συνόλου των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα, δεν έχει λάβει γνώση του οριστικού κειμένου που διαμορφώθηκε από τα συναρμόδια υπουργεία. «Ως εκ τούτου δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε σε τι βαθμό έχει διαφοροποιηθεί το τελικό κείμενο ρυθμίσεων από αυτό που τέθηκε προ 20μήνου σε διαβούλευση και επί του οποίου καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά. Και συνεχίζει σημειώνοντας ότι «θεωρούμε αυτονόητο ότι ένα τόσο κρίσιμο εργαλείο εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού προϋποθέτει ουσιαστική, ανοικτή και θεσμικά οργανωμένη διαβούλευση με τους άμεσα εμπλεκόμενους παραγωγικούς φορείς». Υπό αυτό το πρίσμα ο ΣΕΤΕ κρίνει αναγκαίο «να υπάρξει επαρκής χρόνος για την ενδελεχή μελέτη του τελικού κειμένου από τους θεσμικούς εκπροσώπους του τομέα», καθώς και «τη δυνατότητα ουσιαστικής διατύπωσης παρατηρήσεων και προτάσεων».

Ως αφορμή για την παρέμβασή του ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ αναφέρει την πρόσκληση στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του τελικού σχεδίου.

Καλεί μάλιστα τα συναρμόδια υπουργεία και τις γενικές γραμματείες της κυβέρνησης «να διασφαλιστεί ότι θα παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος για την αξιολόγηση των ρυθμίσεων και των επιπτώσεών τους, και ότι θα δοθεί η δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης του κλάδου πριν από τη λήψη οριστικών αποφάσεων».

Ο τουριστικός τομέας και ειδικότερα ο ξενοδοχειακός κλάδος δεν θα πρέπει να τεθούν προ τετελεσμένων γεγονότων σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία, τις επενδύσεις και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική τους, προσθέτει. Και θέτει τον φορέα στη διάθεση της κυβέρνησης «με στόχο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα υπηρετεί τόσο την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του ελληνικού τουρισμού».

