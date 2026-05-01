Να γιατί τα παιδιά έχουν αδυναμία στις γιαγιάδες -Οι λόγοι πίσω από τη μοναδική σχέση

Υπάρχει ένας λόγος που τα παιδιά «κολλάνε» τόσο εύκολα με τις γιαγιάδες τους.

Δεν είναι απλώς θέμα χαϊδέματος ή καλοπέρασης, αλλά μια βαθύτερη συναισθηματική σύνδεση που δημιουργείται σχεδόν φυσικά μέσα στην οικογένεια.

Στην πράξη, πολλοί γονείς βλέπουν την ίδια εικόνα: ένα παιδί που μπορεί να είναι κουρασμένο ή νευρικό, αλλά αλλάζει διάθεση μέσα σε δευτερόλεπτα μόλις δει τη γιαγιά του. Η παρουσία της λειτουργεί σχεδόν καθησυχαστικά, σαν ένας γνώριμος και ασφαλής «χώρος».

Αυτή η σχέση δεν είναι τυχαία. Βασίζεται σε στοιχεία όπως η αποδοχή, η ηρεμία και ο χρόνος που αφιερώνεται χωρίς πίεση — πράγματα που για ένα παιδί έχουν τεράστια σημασία στην καθημερινότητά του.

Η γιαγιά δεν «τρέχει», μένει

Στην καθημερινότητα μιας μαμάς όλα γίνονται γρήγορα. Υποχρεώσεις, δουλειά, σπίτι, σχολείο, δραστηριότητες. Ακόμα και η αγκαλιά πολλές φορές δίνεται βιαστικά.

Όχι από έλλειψη αγάπης, αλλά από έλλειψη χρόνου και ενέργειας.

Από την άλλη πλευρά, η γιαγιά συνήθως βρίσκεται σε μια διαφορετική φάση ζωής. Έχει χρόνο και κυρίως έχει διάθεση να τον αφιερώσει χωρίς άγχος.

Για το παιδί αυτό κάνει τεράστια διαφορά. Μαθαίνει να κάθεται δίπλα της χωρίς πρόγραμμα, να ακούει ιστορίες που δεν έχουν χρονικό όριο, να νιώθει ότι κάποιος είναι εκεί απλώς για να είναι. Αυτή η αίσθηση παρουσίας χωρίς πίεση δημιουργεί μια βαθιά συναισθηματική ασφάλεια.

Image

Αγάπη χωρίς όρους και χωρίς «πρέπει»

Οι γονείς, όσο κι αν αγαπούν τα παιδιά τους, έχουν και έναν ρόλο καθοδηγητικό. Θα βάλουν όρια, θα πουν «όχι», θα διορθώσουν συμπεριφορές. Είναι απαραίτητο.

Χωρίς αυτό, δεν υπάρχει σωστή ανάπτυξη. Η γιαγιά όμως δεν κουβαλά το ίδιο βάρος ευθύνης. Μπορεί να προσφέρει μια αγάπη πιο χαλαρή, πιο ανεκτική, σχεδόν «ανεπιφύλακτη».

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βάζει όρια, αλλά τα όρια της είναι πιο μαλακά. Το παιδί το αντιλαμβάνεται και νιώθει ότι εκεί μπορεί να είναι λίγο πιο ελεύθερο, λίγο πιο αυθόρμητο. Δεν φοβάται ότι θα κριθεί ή θα διορθωθεί συνεχώς. Και αυτή η ελευθερία λειτουργεί σαν μαγνήτης.

Οι γιαγιάδες έχουν την εμπειρία της ζωής

Μια γιαγιά έχει μεγαλώσει παιδιά, έχει περάσει δυσκολίες, έχει δει κύκλους ζωής να ανοίγουν και να κλείνουν. Αυτή η εμπειρία μεταφράζεται σε ηρεμία, υπομονή και σοφία.

Δεν πανικοβάλλεται εύκολα, δεν αντιδρά παρορμητικά, δεν παίρνει τα πάντα προσωπικά.

Για ένα παιδί, αυτό σημαίνει ότι απέναντι του έχει έναν ενήλικα που δεν το πιέζει να είναι τέλειο.

Image

Αντίθετα, του επιτρέπει να κάνει λάθη, να εκφραστεί, να εξελιχθεί με τον δικό του ρυθμό. Η γιαγιά γίνεται έτσι ένας σταθερός συναισθηματικός «χώρος» όπου το παιδί μπορεί να επιστρέφει ξανά και ξανά.

Η σύνδεση με την οικογενειακή ιστορία

Οι γιαγιάδες είναι οι φορείς της οικογενειακής μνήμης. Μέσα από τις ιστορίες τους, τα παιδιά μαθαίνουν από πού έρχονται, ποιοι ήταν οι παππούδες, τι δυσκολίες πέρασε η οικογένεια, πώς χτίστηκε αυτό που έχουν σήμερα. Αυτή η αφήγηση δημιουργεί ταυτότητα.

Όταν ένα παιδί ακούει «κι εγώ μικρή έτσι έκανα» ή «ο μπαμπάς σου ήταν ίδιος», νιώθει ότι ανήκει κάπου. Δεν είναι μόνο του στον κόσμο. Είναι μέρος μιας αλυσίδας. Και αυτή η αίσθηση του ανήκειν είναι θεμέλιο για την αυτοπεποίθηση και την ψυχική του ισορροπία.

Οι μικρές «ατασθαλίες» που μένουν αξέχαστες

Ας είμαστε ειλικρινείς. Οι γιαγιάδες χαλάνε λίγο τα παιδιά. Ένα γλυκό παραπάνω, λίγο περισσότερο παιχνίδι, μια μικρή παραχώρηση εκεί που η μαμά θα έλεγε όχι.

Αυτές οι μικρές υπερβολές δεν είναι απλώς «κακομάθημα», είναι στιγμές χαράς που χτίζουν αναμνήσεις.

Το παιδί συνδέει τη γιαγιά με την ευχαρίστηση, την απόλαυση, τη χαλάρωση. Και αυτό αποτυπώνεται βαθιά μέσα του. Δεν είναι μόνο τι κάνει η γιαγιά, αλλά πώς το κάνει.

Με φροντίδα, με χαμόγελο, με μια αίσθηση ότι «εδώ όλα επιτρέπονται λίγο περισσότερο».

Η γιαγιά ως συναισθηματικό καταφύγιο

Υπάρχουν στιγμές που ένα παιδί δεν θέλει να μιλήσει στη μαμά ή στον μπαμπά. Όχι γιατί δεν τους αγαπά, αλλά γιατί φοβάται την αντίδραση ή την απογοήτευση. Εκεί πολλές φορές εμφανίζεται η γιαγιά. Σαν μια φιγούρα πιο ουδέτερη, πιο ήρεμη, πιο δεκτική.

Image

Η γιαγιά μπορεί να ακούσει χωρίς να διακόψει, να αγκαλιάσει χωρίς να ρωτήσει πολλά, να καθησυχάσει χωρίς να κάνει κήρυγμα. Αυτή η στάση την κάνει πολύτιμη. Είναι ο άνθρωπος που θα κρατήσει ένα μυστικό, που θα δώσει κουράγιο, που θα πει «θα περάσει» και το παιδί θα το πιστέψει.

Και τελικά, τι σημαίνει αυτή η σχέση

Η αδυναμία των παιδιών στις γιαγιάδες δεν είναι ανταγωνιστική προς τη σχέση με τους γονείς. Δεν αφαιρεί κάτι από τη μαμά. Αντίθετα, προσθέτει. Είναι ένας δεύτερος κύκλος αγάπης που ενισχύει το παιδί συναισθηματικά και το βοηθά να μεγαλώσει πιο ισορροπημένα.

Γιατί ένα παιδί που μεγαλώνει με πολλαπλές πηγές αγάπης, με διαφορετικά πρότυπα και με ανθρώπους που το στηρίζουν, έχει περισσότερα εφόδια.

Νιώθει πιο ασφαλές, πιο σίγουρο, πιο δυνατό. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο σημαντικό. Ότι πίσω από κάθε παιδί που τρέχει στην αγκαλιά της γιαγιάς του, υπάρχει μια σιωπηλή βεβαιότητα. Ότι εκεί, σε εκείνη την αγκαλιά, θα είναι πάντα αποδεκτό, πάντα αγαπημένο, πάντα «στο σπίτι του».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δολοφονία στην Αμμουδάρα: Πυροβόλησε έξι φορές, άφησε την σύζυγο στο σπίτι και μετά παραδόθηκε

Τραμπ: «Παγώνει» προσωρινά το «Σχέδιο Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ για συμφωνία με το Ιράν

Φορολογικά κίνητρα για τον επαναπατρισμό επιστημόνων στον δημόσιο τομέα