Μυστήριο με τη 15χρονη που εντοπίστηκε στη Διώρυγα της Κορίνθου: Κολυμπούσε τραυματισμένη επί 20 λεπτά

Συναγερμός σήμανε, το βράδυ της Τετάρτης (6/5), στη διώρυγα της Κορίνθου, όταν ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 15χρονη, η οποία νωρίτερα είχε γίνει αντιληπτή από περαστικό να κινείται στην περιοχή του Ισθμού. Ο ίδιος πολίτης ειδοποίησε την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αξιωματικοί της Διεύθυνσης Κορινθίας καθώς και λιμενικοί.

Οι αξιωματικοί εντόπισαν τη νεαρή να επιπλέει στο νερό διατηρώντας αισθήσεις της και την καθοδήγησαν ώστε να κινηθεί προς ασφαλές σημείο, με την 15χρονη να κολυμπά για τουλάχιστον 20 λεπτά, προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα της Ισθμίας.

Από αυτό το σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί και λιμενικοί ανέσυραν την ανήλικη με ασφάλεια. Η 15χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου και, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύμα στην πλάτη.

Αυτή τη στιγμή εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να υπάρχει προς στιγμήν σαφής εικόνα για το πώς και γιατί βρέθηκε η 15χρονη μόνη της στο σημείο.

