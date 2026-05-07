Δολοφονία στην Αμμουδάρα: Αποχαιρετούν τον Νικήτα ντυμένοι στα λευκά...

Υπό τον φόβο νέου κύκλου αίματος, και σε κλίμα οργής και οδύνης, οδηγείται σήμερα Πέμπτη 7/5 στην τελευταία του κατοικία ο 21χρονος Νικήστρατος (Νικήτας) Γεμιστός, ο οποίος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες 54χρονου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 12:00 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στο χωριό Χώνος Μυλοποτάμου, τον τόπο καταγωγής της οικογένειάς του.

Το κλίμα στο χωριό είναι εξαιρετικά βαρύ, με τους συγγενείς και τους συγχωριανούς να αδυνατούν να πιστέψουν τον άδικο και βίαιο χαμό του νεαρού άνδρα.

Τραγική ειρωνία: O Νικήτας, γεννημένος στις 5 Μαΐου 2005, δολοφονήθηκε ανήμερα των 21ων γενεθλίων του. Η οικογένειά του ζητά από όσους παρευρεθούν στην εξόδιο ακολουθία να φορούν λευκά ρούχα.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και του ιστορικού αντιπαραθέσεων, η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

Στόχος των αρχών είναι η διατήρηση της τάξης και η αποτροπή οποιασδήποτε ενέργειας που θα μπορούσε να πυροδοτήσει περαιτέρω ένταση μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, καθώς η οικογένεια του θύματος είχε δεχθεί απειλές και στο παρελθόν από τον φερόμενο ως δράστη.

"'Εκανα αυτό που έπρεπε"

Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή.







Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της επίθεσης.







Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τηνπροσεχή Δευτέρα στις 14:30.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Έκανα αυτό που έπρεπε». Υποστήριξε ακόμη ότι δεν είχε στήσει ενέδρα στον 21χρονο, αλλά ότι τον συνάντησε τυχαία στον δρόμο.

Κατά τους ισχυρισμούς του, η ζωή του «πάγωσε» μετά τον θάνατο του γιου του στο τροχαίο του 2023, όταν ο Νικήτας οδηγούσε το μοιραίο αυτοκίνητο.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι η καθυστέρηση στην εξέλιξη της δικαστικής διερεύνησης του τροχαίου ενίσχυε την οργή του, ενώ έκανε λόγο και για ειρωνικές συμπεριφορές και προκλήσεις από την πλευρά του 21χρονου.

Όπως ανέφερε, καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι την ημέρα της δολοφονίας επέστρεφε από μνημόσυνο και βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση.

«Δεν ήμουν ο εαυτός μου», φέρεται να είπε, υποστηρίζοντας ότι έχασε τον έλεγχο όταν συνάντησε τον Νικήτα.

Τον εκτέλεσε με έξι σφαίρες.

O Nικήτας ζούσε μέσα στο φόβο μετά το μοιραίο τροχαίο στην παραλιακή

Η συνήγορος της οικογένειας του 21χρονου, έκανε λόγο για το «χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου». Όπως ανέφερε, η οικογένεια ζούσε τα τελευταία δυόμισι χρόνια υπό καθεστώς φόβου, με συνεχείς απειλές και καταγγελίεςπρος τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να επιτεθεί στον Νικήτα, χωρίς όμως να τα καταφέρει.



Στις 24 Ιουλίου 2024, η οικογένεια Γεμιστού είχε προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία στις Αρχές, αναφέροντας ότι τόσο ο Κώστας Παρασύρης όσο και η σύζυγός του προχωρούσαν σε απειλές εις βάρος του 21χρονου.







Λίγους μήνες αργότερα, στις 26 Δεκεμβρίου 2024, ο Νικήτας κατήγγειλε τον 54χρονο για σωματικές βλάβες και οπλοχρησία.







Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο Κώστας Παρασύρης, φορώντας κουκούλα, πλησίασε τον νεαρό περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα και τον χτύπησε με ξύλο στα χέρια και στα πόδια, τραυματίζοντάς τον. Στη συνέχεια πυροβόλησε προς το μέρος του χωρίς να τον πετύχει.







Αυτόπτης μάρτυρας ήταν η αδελφή του Νικήτα, η οποία αναγνώρισε τον 54χρονο. Μετά τη μήνυση που κατατέθηκε, ο 54χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ από τα χέρια του λήφθηκε δείγμα για ανίχνευση πυρίτιδας.







Τότε του αφαιρέθηκε η κυνηγετική καραμπίνα που κατείχε νόμιμα, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος μετά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα. Στον 54χρονο είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, τους οποίους φέρεται να παραβίασε στις 4 Μαρτίου 2026, γεγονός που οδήγησε τον Νικήτα να υποβάλει νέα μήνυση στο ΑΤ Μαλεβιζίου.







Ο 54χρονος παρουσιάστηκε τότε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα, συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος την επόμενη ημέρα με προφορική εντολή εισαγγελέα...





ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: «Θα σε ντύσουμε γαμπρό -Φέρτε μαντολίνα, όχι σφαίρες» – Το σπαρακτικό αντίο της αδελφής του 21χρονου Νικήτα

Δολοφονία στην Αμμουδάρα: Πυροβόλησε έξι φορές, άφησε την σύζυγο στο σπίτι και μετά παραδόθηκε

Ηράκλειο: Φόβοι για αντίποινα μετά τη δολοφονία του 20χρονου – Σε επιφυλακή η αστυνομία