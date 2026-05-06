Παναθηναϊκός- Βαλένθια 87-91: «Μπρέικ» και… παράταση!

Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει το μπάσκετ του στο τελευταίο πεντάλεπτο, άγγιξε μία επική ανατροπή από το -19, αλλά η Βαλένθια του... χάλασε το πάρτι της πρόκρισης από το Game 3. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 91-87 από τις «νυχτερίδες» στο Telekom Center Athens, με την ισπανική ομάδα να απαντά με το ίδιο... νόμισμα και να μένει «ζωντανή», μειώνοντας σε 2-1 τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague. Πλέον, ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση την Παρασκευή (8/5) και πάλι ενώπιον των φιλάθλων του.

Τα πράγματα έγιναν άσχημα για τους γηπεδούχους με το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, καθώς οι ισπανοί μπήκαν… γκαζωμένοι στο γήπεδο και έφτασαν τη διαφορά στους 19 πόντους (43-62 στο 22’)!

Ο Ναν χρεώθηκε με 4ο φάουλ στο 25’, ενώ δύο λεπτά αργότερα Μαρτίνεθ και Αταμάν είχαν επεισόδιο και αποβλήθηκαν από τους διαιτητές!

Το πρόβλημα συνεχίστηκε στην άμυνα για τον Παναθηναϊκό, που αδυνατούσε να σταματήσει την «αιμορραγία» μια και δεχόταν πανεύκολα καλάθια, ενώ ο Ρογκαβόπουλος τον βοήθησε να βρει λύσεις και μείωσε σε 66-75 στο 30’.

Η Βαλένθια συνέχισε να εκτελεί το πλάνο της και τους «πράσινους» ανεβάζοντας τη διαφορά στους 14 πόντους (76-90 στο 35΄), ενώ ο Ναν αποβλήθηκε με 5 φάουλ.

Με τον Χέις- Ντέιβις και τον Σορτς να δίνουν λύσεις ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 85-90 στο 38’, αλλά είχε τέσσερα σερί άστοχα τρίποντα, ενώ στα 19’’ ο Χέις- Ντέιβις είχε 2/3 βολές μειώνοντας σε 87-90.

Στα 17’’ ο Μπαντιό έκανε λάθος, αλλά ο Ρογκαβόπουλος αστόχησε σε δύο τρίποντα και η Βαλένθια πήρε τη νίκη με το τελικό 91-87 κάνοντας το μπρέικ.





Τα δεκάλεπτα: 18-24, 39-52, 66-75, 87-91

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 17 (5/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 10 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ), Χέιζ-Ντέιβις 15 (2/5 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 5/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 16 (5/7 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκραντ 4 (0/2 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Ναν 13 (2/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα), Λεσόρ 4 (2/3 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Φαρίντ 4, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 4 (3 ριμπάουντ)

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 16 (4/5 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τέιλορ 14 (4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πουέρτο 8 (2), Ρίβερς 4, Πραντίγια, Ντε Λαρέα 6 (3/6 δίποντα), Κι 4 (2/6 σουτ), Μοντέρο 16 (8/10 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σακό 3 (1/1 δίποντο, 1/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τόμσον 12 (2/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ)