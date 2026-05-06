Εφάπαξ έως 23.157 ευρώ: Ποιοι πληρώνονται έως 8 Μαΐου χωρίς νέα αίτηση

Σημαντικές πληρωμές εφάπαξ ενεργοποιεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το διάστημα 4 έως 8 Μαΐου, με χιλιάδες ασφαλισμένους να βλέπουν χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Στο επίκεντρο βρίσκονται 950 δικαιούχοι, οι οποίοι θα λάβουν συνολικά 22 εκατ. ευρώ, μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απονομής.

Ποιοι πληρώνονται

Οι καταβολές πραγματοποιούνται από τον e-ΕΦΚΑ και αφορούν ασφαλισμένους που έχουν ήδη λάβει την οριστική απόφαση για το εφάπαξ.

Οι πληρωμές γίνονται σταδιακά, ανάλογα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τους δικαιούχους.

Πόσα χρήματα αντιστοιχούν ανά δικαιούχο

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το μέσο ποσό διαμορφώνεται στα 23.157,89 ευρώ (μέσος όρος).

Ωστόσο, το τελικό ποσό διαφέρει σημαντικά από άτομο σε άτομο, καθώς εξαρτάται από τα χρόνια ασφάλισης, τις συνολικές εισφορές και το ταμείο προέλευσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. ΔΕΚΟ ή τράπεζες), τα εφάπαξ μπορεί να ξεπερνούν κατά πολύ τα 23.157 ευρώ.

Οι συγκεκριμένες πληρωμές αφορούν κυρίως:

Συνταξιούχους που αποχώρησαν και περίμεναν την έκδοση απόφασης εφάπαξ

Δημόσιους υπαλλήλους και εργαζόμενους σε ειδικά ταμεία πρόνοιας

Ασφαλισμένους που έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο των εισφορών τους

Η πληρωμή γίνεται μόνο μετά την έκδοση οριστικής απόφασης, γεγονός που εξηγεί γιατί οι καταβολές γίνονται σε «κύματα» κάθε εβδομάδα.

Ο συνολικός «χάρτης» πληρωμών έως 8 Μαΐου

Το εφάπαξ εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο πληρωμών που ξεπερνά τα 91,7 εκατ. ευρώ σε πάνω από 107.000 δικαιούχους.

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

22 εκατ. ευρώ για εφάπαξ (950 δικαιούχοι)

14,7 εκατ. ευρώ για παροχές σε χρήμα

24 εκατ. ευρώ για επιδόματα ανεργίας

13 εκατ. ευρώ για άδειες μητρότητας

18 εκατ. ευρώ για προγράμματα απασχόλησης

Τι αλλάζει στα εφάπαξ το 2026

Το ύψος των παροχών συνεχίζει να επηρεάζεται από το νέο σύστημα υπολογισμού:

Για τα έτη έως το 2013 ισχύει το παλαιό, πιο ευνοϊκό μοντέλο

Για τα έτη μετά το 2014, το ποσό συνδέεται άμεσα με τις καταβληθείσες εισφορές

Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερα χρόνια ασφάλισης πριν το 2014, τόσο υψηλότερο το εφάπαξ, ενώ οι νεότεροι ασφαλισμένοι λαμβάνουν χαμηλότερα ποσά.

Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Η πληρωμή γίνεται χωρίς νέα αίτηση, εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση

Τα χρήματα εμφανίζονται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό

Η καθυστέρηση συνδέεται κυρίως με εκκρεμότητες στον έλεγχο εισφορών

