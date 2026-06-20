ΚΥΡ.21 Ιου 2026 00:11
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Mουρτζούκου: «Απολάμβανε που σκότωνε» - Κόλαφος η εισαγγελική πρόταση για την 25χρονη

ειρήνη μουρτζούκου
clock 21:22 | 20/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

«Απολάμβανε χωρίς ενοχή να σκοτώνει πρόσωπα του περιβάλλοντός της». Με αυτά τα λόγια περιγράφεται η Ειρήνη Μουρτζούκου στην εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση της δολοφονίας τριών βρεφών.

Η εισαγγελέας ζήτησε την παραπομπή της Ειρήνης Μουρτζούκου σε δίκη για τους τρεις θανάτους παιδιών που ήδη έχει ομολογήσει, επισημαίνοντας, ότι η 25χρονη απολάμβανε να σκοτώνει.

Παράλληλα, η εισαγγελέας υπογραμμίζει ότι η κατηγορούμενη δεν συνδέεται συναισθηματικά με κανέναν και τίποτα, αναζητά την αίσθηση της κυριαρχίας, της επιβολής και της παντοδυναμίας κατά τη διάπραξη των εγκλημάτων της.



Υπενθυμίζεται πως μετά την ομολογία της, η Ειρήνη Μουρτζούκου βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού προφυλακισμένη, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται και το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου, το οποίο θα λάβει και την τελική απόφαση για την παραπομπή ή μη σε δίκη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - ελαιόλαδο: Αγωνία και προβληματισμός για τη νέα χρονιά - Πολλαπλά ανοιχτά μέτωπα

Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι αποκλεισμοί στους Αθανάτους - Ανυποχώρητοι οι κάτοικοι για τη δομή μεταναστών

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δολοφονία Ειρήνη Μουρτζούκου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis