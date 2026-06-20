Ειρήνη Mουρτζούκου: «Απολάμβανε που σκότωνε» - Κόλαφος η εισαγγελική πρόταση για την 25χρονη

«Απολάμβανε χωρίς ενοχή να σκοτώνει πρόσωπα του περιβάλλοντός της». Με αυτά τα λόγια περιγράφεται η Ειρήνη Μουρτζούκου στην εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση της δολοφονίας τριών βρεφών.

Η εισαγγελέας ζήτησε την παραπομπή της Ειρήνης Μουρτζούκου σε δίκη για τους τρεις θανάτους παιδιών που ήδη έχει ομολογήσει, επισημαίνοντας, ότι η 25χρονη απολάμβανε να σκοτώνει.

Παράλληλα, η εισαγγελέας υπογραμμίζει ότι η κατηγορούμενη δεν συνδέεται συναισθηματικά με κανέναν και τίποτα, αναζητά την αίσθηση της κυριαρχίας, της επιβολής και της παντοδυναμίας κατά τη διάπραξη των εγκλημάτων της.





Υπενθυμίζεται πως μετά την ομολογία της, η Ειρήνη Μουρτζούκου βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού προφυλακισμένη, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται και το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου, το οποίο θα λάβει και την τελική απόφαση για την παραπομπή ή μη σε δίκη.

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