Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι αποκλεισμοί στους Αθανάτους - Ανυποχώρητοι οι κάτοικοι για τη δομή μεταναστών

Οι κάτοικοι στους Αθανάτους παραμένουν ανυποχώρητοι στις θέσεις τους και συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις, μετά και την ολοκλήρωση της σύσκεψης που έγινε το πρωί στη Λότζια για το καυτό θέμα της απόφασης του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να δημιουργήσει κλειστή δομή προσωρινής φιλοξενίας παράτυπων μεταναστών και προσφύγων, στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου "Σκουλούδη" στην περιοχή τους.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός σημείωσε ότι εφόσον η απόφαση, για την οποία είναι αρμόδιο το Υπουργείο, είναι ειλημμένη, ο Δήμος μαζί με τους εκπροσώπους της περιοχής, θα πρέπει να κοιτάξουν την επόμενη μέρα.

Οι εκπρόσωποι των φορέων εξέφρασαν τις αντιρρήσεις και τους προβληματισμούς της τοπικής κοινωνίας στην απόφαση του Υπουργείου, δηλώνοντας ότι είναι απολύτως αντίθετοι με τη δημιουργία της συγκεκριμένης δομής στην περιοχή τους, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι δεν τους εκφράζει και καταδικάζουν κάθε ακραία ενέργεια που προκαλείται

Οι διαδηλωτές προχωρούν σε νέους συμβολικούς αποκλεισμούς της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή στις 18.00. μ.μ

Επόμενος μεγάλος σταθμός είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου τη Δευτέρα. Εκεί οι κάτοικοι θα απαιτήσουν την έκδοση ομόφωνου ψηφίσματος κατά της δομής.

Η τοπική κοινωνία ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δεχτεί τετελεσμένα γεγονότα στην περιοχή της.

Οι κοινότητες και οι περιοχές που συμμετέχουν ενεργά στις διαμαρτυρίες και στηρίζουν τις κινητοποιήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής είναι:

Αθανάτοι(το επίκεντρο των κινητοποιήσεων)

Γούρνες (Δημοτικής Ενότητας Γοργολαΐνη)

Σταυράκια

Δαφνές

Βενεράτο

Αυγενική

Σίβα

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