Ισπανία: Κατηγορίες για διαφθορά κατά της συζύγου του Πέδρο Σάντσεθ - Της απαγορεύθηκε η έξοδος από την χώρα

Ισχυρούς πολιτικούς κλυδωνισμούς στην Ισπανία προκαλεί η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της Μπεγκόνια Γκόμεθ, συζύγου του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ. Η απόφαση της ισπανικής δικαιοσύνης, με ημερομηνία 11 Απριλίου, έρχεται μετά από δύο χρόνια ερευνών και φέρνει τη σύζυγο του Σοσιαλιστή ηγέτη αντιμέτωπη με βαριά αδικήματα.

Ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο της απήγγειλε κατηγορίες για υπεξαίρεση πόρων και παράνομη ιδιοποίηση και άθεμιτη άσκηση επιρροής και διαφθορά.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται μια πανεπιστημιακή έδρα στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, την οποία συνδιηύθυνε η Γκόμεθ. Σύμφωνα με το δικαστικό πόρισμα, υπάρχουν επαρκή στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η έδρα χρησιμοποιήθηκε ως «όχημα» για την προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη της 55χρονης Γκόμεθ, εκμεταλλευόμενη τη θέση της και δημόσιους πόρους.

Η είδηση βρήκε την Μπεγκόνια Γκόμεθ στην Κίνα, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης του πρωθυπουργικού ζεύγους, με την ίδια να αρνείται κάθε κατηγορία.

Ο Πέδρο Σάντσεθ κάνει λόγο για ενορχηστρωμένη επίθεση της δεξιάς με στόχο την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης μειοψηφίας, ενώ η αντιπολίτευση αξιώνει την άμεση παραίτησή του.

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω για τον Ισπανό πρωθυπουργό, καθώς ο αδελφός του Νταβίντ Σάντσεθ, ερευνάται για αθέμιτη επιρροή σε περιφερειακό διορισμό ενώ ο πρώην στενός του συνεργάτης και υπουργός Χοσέ Λουίς Άμπαλος, βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη για υποθέσεις διαφθοράς.

Η υπόθεση, η οποία ξεκίνησε από καταγγελία οργάνωσης που συνδέεται με την άκρα δεξιά, αποτελεί πλέον το δυσκολότερο πολιτικό στοίχημα για τον Σάντσεθ, καθώς η δικαστική πίεση μεταφέρεται πλέον εντός της πρωθυπουργικής κατοικίας.

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