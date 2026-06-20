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ΚΡΗΤΗ

Υπόθεση Λεβεντάκη: Την Τρίτη απολογείται ο 43χρονος ενοικιαστής που συνελήφθη

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ
clock 15:37 | 20/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη ανήκουν οριστικά οι κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν στην τηλεόραση και το πάτωμα του σπιτιού του 43χρονου ενοικιαστή της στα Χανιά. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ταυτοποίησε το γενετικό υλικό της αγνοούμενης, γεγονός που προκαλεί ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση.

Τα εργαστήρια επιβεβαίωσαν ότι το αίμα στην τηλεόραση και στο δάπεδο ανήκει στη Σταυρούλα. Αναμένονται ακόμα τα αποτελέσματα για ίχνη αίματος που βρέθηκαν σε σφουγγαρίστρα. Ο 43χρονος Σκοπιανός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Χανίων υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι, η σύλληψή του δεν σχετίζεται άμεσα με την υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης γυναίκας, αλλά αφορά αδικήματα που σχετίζονται με καλλιέργεια και κατοχή δενδρυλλίων κάνναβης.

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