ΣΑΒ.20 Ιου 2026 15:12
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

«Φρένο» στις εργασίες στα Λιοντάρια λόγω τουριστικής σεζόν - Μετατίθεται η συντήρηση

Λιοντάρια εργασίες
clock 14:35 | 20/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σταματούν τα έργα συντήρησης στην Κρήνη Μοροζίνι στην πλατεία «Λιονταριών» στο Ηράκλειο, μετά τις έντονες αντιδράσεις που είχαν ξεσπάσει από φορείς και επαγγελματίες του τουρισμού.

Οι εργασίες που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων καθώς τοποθετήθηκε γύρω από το εμβληματικό μνημείο, περίφραξη, η οποία μάλιστα θα παρέμενε για αρκετούς μήνες.

Από την πλευρά της η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου υποστήριξε πως το έργο έχει υποστεί φθορές, που έπρεπε άμεσα να επισκευαστούν. Μάλιστα η όλη διαδικασία έγινε με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ υπήρξε και σχετική ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής.

Ωστόσο για το ζήτημα παρενέβη ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αυγενάκης όπου σε επικοινωνία του με την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, μετέφερε την αγανάκτηση των επαγγελματιών του Ηρακλείου και τόνισε πως η συγκεκριμένη παρέμβαση γίνεται σε λάθος χρόνο, εξαιτίας της υψηλής επισκεψιμότητας ξένων τουριστών.

Η παρέμβαση αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς από την ερχόμενη Δευτέρα, διακόπτονται οι εργασίες με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου να προχωράει στην άμεση απομάκρυνση της περίφραξης από το συντριβάνι, με το έργο της συντήρησης να μετατίθεται για την 1η Σεπτεμβρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Τον εντόπισαν να επιπλέει νεκρός στη θάλασσα

Ηράκλειο: Απολογούνται για το κύκλωμα πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Εργασίες Συντήρησης Λιονταρια Λευτέρης Αυγενάκης Υπουργειο Πολιτισμου Κρήνη Μοροζίνι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis