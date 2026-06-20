«Φρένο» στις εργασίες στα Λιοντάρια λόγω τουριστικής σεζόν - Μετατίθεται η συντήρηση

Σταματούν τα έργα συντήρησης στην Κρήνη Μοροζίνι στην πλατεία «Λιονταριών» στο Ηράκλειο, μετά τις έντονες αντιδράσεις που είχαν ξεσπάσει από φορείς και επαγγελματίες του τουρισμού.

Οι εργασίες που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων καθώς τοποθετήθηκε γύρω από το εμβληματικό μνημείο, περίφραξη, η οποία μάλιστα θα παρέμενε για αρκετούς μήνες.

Από την πλευρά της η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου υποστήριξε πως το έργο έχει υποστεί φθορές, που έπρεπε άμεσα να επισκευαστούν. Μάλιστα η όλη διαδικασία έγινε με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ υπήρξε και σχετική ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής.

Ωστόσο για το ζήτημα παρενέβη ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αυγενάκης όπου σε επικοινωνία του με την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, μετέφερε την αγανάκτηση των επαγγελματιών του Ηρακλείου και τόνισε πως η συγκεκριμένη παρέμβαση γίνεται σε λάθος χρόνο, εξαιτίας της υψηλής επισκεψιμότητας ξένων τουριστών.

Η παρέμβαση αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς από την ερχόμενη Δευτέρα, διακόπτονται οι εργασίες με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου να προχωράει στην άμεση απομάκρυνση της περίφραξης από το συντριβάνι, με το έργο της συντήρησης να μετατίθεται για την 1η Σεπτεμβρίου.

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