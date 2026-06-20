Ηράκλειο: Απολογούνται για το κύκλωμα πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης

Στα δικαστήρια Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθούν βρίσκονται από το πρωί του Σαββάτου 20-6-2026 οι τέσσερις από τους συνολικά επτά συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης, που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με την υπόθεση ωστόσο να εκτείνεται σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το κύκλωμα που χρησιμοποιούσε εξελιγμένα συστήματα τεχνολογίας, φέρεται να είχε πελατολόγιο που ξεπερνούσε τα 86 χιλιάδες άτομα, ενώ από τις επί μήνες αστυνομικές έρευνες εντοπίστηκαν 58 τραπεζικοί λογαριασμοί σε συνολικά 10 χώρες και με το οικονομικό όφελος να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την ζημιά των παρόχων υπολογίστηκε στα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Τρεις από τους συλληφθέντες έχουν λάβει προθεσμία από την ανακρίτρια Ηρακλείου και θα απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα.

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