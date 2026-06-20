Κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης: Οι διάλογοι που καίνε -Συνδρομές μέχρι και σε ξενοδοχεία

Νέα στοιχεία και διάλογοι που «καίνε» έρχονται στο φως σχετικά με το κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης, επτά μέλη του οποίου συνελήφθησαν πριν από δύο ημέρες.

Το κύκλωμα είχε προκαλέσει ζημιά στις πλατφόρμες streaming κοντά στα 50.000.000 ευρώ, ενώ είχε ενεργό πελατολόγιο περίπου 86.000 χρήστες σε διάφορες χώρες του κόσμου και είχε αποκομίσει το αστρονομικό ποσό των επτά εκατομμυρίων ευρώ.

Η οργάνωση υπολογίζεται ότι από το 2017 είχε ξεκινήσει να διοχετεύει παράνομα συνδρομητική τηλεοπτική υπηρεσία με πανελλαδική εμβέλεια, «σπάζοντας» το περιεχόμενο συνδρομητικών καναλιών (NETFLIX, COSMOTE TV, NOVA, DISNEY+, AMAZON, ANT1 +, APPLE TV κ.ά.).

Τα μέλη της οργάνωσης, χρησιμοποιώντας παράνομο λογισμικό και ειδικούς αποκωδικοποιητές, κατάφερναν να αναμεταδίδουν παράνομα τα τηλεοπτικά κανάλια, προσφέροντας στους αγοραστές ένα ενιαίο «πακέτο» παράνομης συνδρομητικής τηλεοπτικής υπηρεσίας σε χαμηλότερες τιμές από αυτές των εταιρειών.

Οι διάλογοι που καίνε - «Φτιάξε μια τιμή, είναι καλή δουλειά τώρα αυτή»

Επικοινωνία 1 –Εγκατάσταση εφαρμογής σε νέα τηλεόραση

Β: «Παρακαλώ;»



Α: «Έλα, ρε αγόρι; Τι κάνεις;»



Β: «Έλα, αγορίνα! Καλά. Εσύ;»



Α: «Καλά, καλά. Πότε θα πας σπίτι να με πάρεις τηλέφωνο;»



Β: «Σε κανένα εικοσάλεπτο.»



Α: «Έχω πάρει καινούργια τηλεόραση, εδώ από κάτω στου πατέρα μου, να βάλουμε το πρόγραμμα. Να μου πεις το κόλπο.»



Β: «Τι μάρκα;»



Α: «(όνομα εταιρείας).»



Β: «Ωραία. Και έχεις κάνει λογαριασμό;»



Α: «Λογαριασμό Σάμσουνγκ θέλει;»



Β: «Πρέπει να βάλεις ένα e-mail, να το δηλώσεις.»



Α: «Αυτό το κάνω εγώ από το κινητό μου τώρα.»



Α: «Για να μπορούμε να κατεβάσουμε το πρόγραμμα, ε;»



Β: «Ναι. Αλλά θα είναι διαφορετική συνδρομή εκεί.»



Α: «Πρέπει να το ξαναπληρώσει, ε;»



Β: «Ναι. Κλειδώνει η συσκευή και θέλει πάλι αγορά.»



Α: «Και στην άλλη τηλεόραση παραμένει το άλλο;»



Β: «Ναι, θα έχεις ουσιαστικά δύο διαφορετικές συνδέσεις.»



Β: «Κάνε το account στην Samsung και μετά μπες στο Apps.»



Α: «Ναι.»



Β: «Κάνε αναζήτηση το Smart STB.»



Α: «Smart STB.»



Β: «Θα σου βγάλει δύο. Το κανονικό και το Plus. Εσύ θα κατεβάσεις το κανονικό.»



Β: «Θα το ανοίξεις και θα μου στείλεις μία φωτογραφία στο Viber.»



Α: «Ναι.»



Β: «Αριστερά θα δεις το Device Info. Στείλε μου φωτογραφία και θα σου πω μετά.»



Α: «Εντάξει αγόρι, έγινε.»

Επικοινωνία 2 -Τεχνική υποστήριξη πελάτη από Μελβούρνη

Α: «Ο κύριος Γιάννης;»



Β: «Ναι ο ίδιος.»



Α: «Είμαι ο Κώστας από τη Μελβούρνη. Έχουμε το account που κάναμε setup τον Νοέμβριο.»



Α: «Τώρα γράφει ένα λάθος.»



Β: «Κλείστε το και ανοίξτε το ξανά.»



Α: «Να κλείσω την εφαρμογή;»



Β: «Ναι. Ή πατήστε refresh εκεί στην πρώτη σελίδα.»



Α: «Να κάνω reload;»



Β: «Ναι, κάντε reload.»



Α: «Ήρθε τώρα.»



Β: «Ναι, ναι.»



Α: «Γιατί το κάνει αυτό;»



Β: «Υπήρχε ένα πρόβλημα για πέντε λεπτά.»

Επικοινωνία 3 -Παράπονα για σειρές και περιεχόμενο

Α: «Η αδερφή της γυναίκας μου στη Νέα Ζηλανδία έχει προβλήματα με το πρόγραμμα, και εγώ έχω προβλήματα. Χάνονται επεισόδια και δεν τα βρίσκουμε.»



Β: «Υπήρξε ένα πρόβλημα εκεί και το διορθώνουν τα παιδιά. Θα πάρει μερικές ημέρες.»



Α: «Τα έργα δουλεύουν κάπως, αλλά οι σειρές έχουν θέμα.»



Β: «Ναι, ξέρω. Με τις σειρές υπάρχει πρόβλημα.»



Α: «Σας είπαν περίπου πόσο θα πάρει να διορθωθεί;»



Β: «Για να γίνει όπως ήταν, θα πάει περίπου κανά μήνα. Μπαίνουν κάθε μέρα.»



Α: «Επειδή είναι πολλά;»



Β: «Ναι, επειδή είναι πολλά.»



Α: «Εντάξει, τι να κάνουμε. Θα βλέπουμε κάτι.»



Β: «Έγινε, ωραία.»

Επικοινωνία 4 -Συζήτηση για προσφορά 57 συνδρομών σε ξενοδοχείο

Β: «Με πήρε τηλέφωνο ο Π... πάλι.»



Α: «Ναι.»



Β: «Θέλει να του δώσεις προσφορά για πενήντα επτά συνδρομές.»



Α: «Ναι.»



Β: «Να μην έχουν πολλά πράγματα πάνω. Να έχει (όνομα εταιρείας) και δύο-τρεις χώρες, Ιταλία, Αυστρία και κάτι άλλο.»



Α: «Ιταλία έχει σίγουρα. Θεωρώ πως θα τις έχει.»



Β: «Θέλει τιμές για να βάλει στα δωμάτια στην Κάρπαθο.»



Α: «Να μιλήσω με τον τεχνικό, να δω αν μπορεί να μου κάνει καλύτερη τιμή.»



Β: «Δεν χρειάζονται μηχανήματα, γιατί οι τηλεοράσεις είναι Smart TV. Θα κατεβάσει τις εφαρμογές.»



Α: «Τι μάρκα είναι οι Smart TV;»



Β: «Δεν ξέρω.»



Α: «Θα αγοράζει πενήντα επτά εφαρμογές;»



Β: «Αναγκαστικά. Ή πενήντα επτά μποξάκια ή πενήντα επτά εφαρμογές. Πιο πολύ τον συμφέρουν οι εφαρμογές.»



Β: «Θέλουμε ένα μικρό πακέτο με Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά και Αυστριακά κανάλια.»



Α: «Τα Αυστριακά δεν θυμάμαι τώρα.»



Α: «Από ίντερνετ τι έχει βάλει;»



Β: «Έχει βάλει τρία (όνομα εταιρείας)»



Β: «Κι αν χρειαστεί κι άλλο, θα βάλει κι άλλο.»



Α: «Να συνεννοηθώ με τον τεχνικό και θα σε ενημερώσω.»



Β: «Φτιάξε μια τιμή. Είναι καλή δουλειά τώρα αυτή.»



Α: «Ωραία, θα το δω και θα σε ενημερώσω.»

Πώς τους ξεσκέπασαν οι Αρχές - Ο αστυνομικός «πελάτης»

Προκειμένου να τα μέλη του κυκλώματος να συλληφθούν επ’ αυτοφώρω αποφασίστηκε να δοθεί άδεια σε αστυνομικό να παριστάνει τον πελάτη, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης έναντι αμοιβής, όπως και έγινε, για να επιβεβαιωθούν οι παράνομες πράξεις τους.

Κατά τις έρευνες και μετά από ανάλυση οικονομικών στοιχείων, οι Αρχές διαπίστωσαν πως η οργάνωση μόνο το διάστημα 2021-25 είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα πελατολόγιο 2.112 ατόμων εντός κι εκτός συνόρων, με τα «πακέτα» συνδρομής να είναι από 10 ως και 125 ευρώ, ανάλογα το πακέτο (ανά μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο ή ετήσιο).

Για την αγορά της συσκευής αποκωδικοποίησης κατέβαλλαν ποσό ύψους 130 ευρώ, ενώ για την εγκατάσταση της εφαρμογής σε smart tv άλλα 25 ευρώ.

Ξόδευαν τα χρήματα σε πολυτελείς διακοπές και αυτοκίνητα

Συνολικά, το όφελος που είχαν σε αυτή την τετραετία υπολογίζεται πως ξεπερνά τις 944.160 ευρώ, αλλά το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται ότι ξεπερνά κατά πολύ το ποσό του 1.000.000 ευρώ.

Προκειμένου να καλύψουν τα παράνομα έσοδά τους προέβαιναν σε εξαγωγή κεφαλαίων σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού και μάλιστα σε 12 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.

Παράλληλα, για την πληρωμή χρησιμοποιούσαν προπληρωμένες κάρτες, ψηφιακά πορτοφόλια, ακόμη και κρυπτονομίσματα, ή εισέπρατταν απευθείας από τρίτους πελάτες τα χρήματα με μετρητά.

Τα χρήματα αυτά τα ξόδευαν σε πολυτελείς διακοπές ή και αγορές διαμερισμάτων και ακριβών αυτοκινήτων.

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