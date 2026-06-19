Υπόθεση Δασκαλάκη: Σε κατ' οίκον περιορισμό ο 57χρονος – Την Δευτέρα η απόφαση

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε σήμερα η απόφαση του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με την ποινική μεταχείριση του 57χρονου κατηγορούμενου στην υπόθεση της δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

Ο 57χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην ανθρωποκτονία, ενώ κατά την απολογητική διαδικασία προέκυψε διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα ως προς το αν θα πρέπει να προφυλακιστεί ή να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η απόφαση ωστόσο θα εκδοθεί την ερχόμενη Δευτέρα (22/06) μέχρι τότε παραμένει σε κατ'οίκον περιορισμό. Την ίδια στιγμή, οι δύο συγκατηγορούμενοί του, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Η απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να κρίνει εάν ο 57χρονος θα προφυλακιστεί ή αν θα παραμείνει ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους, αποτελώντας καθοριστικό στάδιο στην εξέλιξη της πολύκροτης υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Κρήτης.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος του κατηγορουμένου, ενώ οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

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