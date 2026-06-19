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ΚΡΗΤΗ

Δασκαλάκης: Συνεδριάζει το Δικαστικό Συμβούλιο για τον 57χρονο κατηγορούμενο

δασκαλακης
clock 07:51 | 19/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Συνεδριάζει σήμερα το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει για την υπόθεση του 57χρονου αυτοδιοικητικού από τη Μεσαρά, ο οποίος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στην ανθρωποκτονία του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Η απόφαση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνει τη δικαστική του μεταχείριση στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην Κρήτη από την πρώτη στιγμή που αποκαλύφθηκαν τα στοιχεία της δικογραφίας.

Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί ο γιος του 57χρονου και ένας εργαζόμενος της οικογένειας, οι οποίοι κατηγορούνται για άμεση συμμετοχή στη δολοφονική επίθεση σε βάρος του άτυχου άνδρα.

Οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί κατά την προανάκριση και την κύρια ανάκριση, ενώ ο 57χρονος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Η ετυμηγορία του Δικαστικού Συμβουλίου αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό σταθμό στην εξέλιξη μιας υπόθεσης που εξακολουθεί να απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία.

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