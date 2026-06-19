Κρήτη: Τραγωδία με γυναίκα σε παραλία που ανασύρθηκε νεκρή

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε στην παραλία του Ρεθύμνου, όπου μία 82χρονη γυναίκα ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη εντοπίστηκε τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ρεθύμνου. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Στο πλαίσιο της έρευνας, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου της 82χρονης.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: «Μπλόκο» των κατοίκων στη δομή στις αποθήκες Σκουλούδη

Πετρέλαιο: Κάτω από τα $78 το Brent, μετά την επικύρωση της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

Κρήτη: Στρατηγικό άνοιγμα στην τουριστική αγορά της Ινδίας - Εντυπωσιασμένοι οι πράκτορες