Κρήτη: Στρατηγικό άνοιγμα στην τουριστική αγορά της Ινδίας - Εντυπωσιασμένοι οι πράκτορες

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Η Ινδία Κοιτάζει την Κρήτη», αντιπροσωπεία δέκα από τους σημαντικότερους τουριστικούς πράκτορες της Ινδίας πραγματοποιεί εξαήμερη επίσκεψη γνωριμίας στο νησί, με στόχο να διερευνηθούν οι προοπτικές συνεργασίας με την εγχώρια τουριστική αγορά.

Η συγκεκριμένη δράση συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης και την Πρεσβεία της Ινδίας, σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου.



Οι συμμετέχοντες έφθασαν στην Κρήτη στις 15 Ιουνίου, ξεκινώντας το πρόγραμμα των επαφών τους από το Ηράκλειο, ενώ ακολουθούν το Ρέθυμνο και τα Χανιά.

Στόχος της περιοδείας είναι η εξοικείωση των Ινδών tour operators με τις υποδομές, το τουριστικό προϊόν και τις επιχειρήσεις του νησιού.

Η αγορά της Ινδίας καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία διεθνώς, με ιδιαίτερη έμφαση στον τουρισμό πολυτελείας.





Η Κρήτη επιδιώκει να αποκτήσει μερίδιο από τη συγκεκριμένη αγορά, μια προοπτική που αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά με την έναρξη λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο θα διευκολύνει την πραγματοποίηση απευθείας πτήσεων από την Ινδία.

Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, ο αριθμός των Ινδών που ταξιδεύουν στο εξωτερικό προβλέπεται να προσεγγίσει τα 50 εκατομμύρια έως το 2030.





Παράλληλα, η συνολική ταξιδιωτική δαπάνη της χώρας παρουσιάζει ραγδαία αύξηση τα τελευταία δεκαπέντε έτη, έχοντας εκτοξευθεί από τα 17 εκατομμύρια δολάρια στα 17 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα.

Στελέχη της διεθνούς τουριστικής αγοράς επισημαίνουν ότι οι Ινδοί ταξιδιώτες δίνουν προτεραιότητα στην ποιότητα των εμπειριών και των αναμνήσεων από τα ταξίδια τους.

Όπως αναφέρουν οι έρευνες, αν στην διάρκεια των διακοπών τους εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο φιλοξενίας και μια αναβαθμισμένη ταξιδιωτική εμπειρία, το κόστος παύει να αποτελεί το πρωτεύον κριτήριο επιλογής, καθιστώντας τους μια ιδιαίτερα δυναμική κατηγορία επισκεπτών για την Κρήτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Κάγκελα στα Ενετικά Τείχη - Φρένο στις "βουτιές" θανάτου

Κρήτη: Για κατάθεση ξανά άτομο από το περιβάλλον της αγνοούμενης Σταυρούλας

Ηράκλειο: Ζωή σε πέντε ανθρώπους δίνει με τον θάνατό του ο 42χρονος πατέρας...