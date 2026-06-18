Ηράκλειο: Ζωή σε πέντε ανθρώπους δίνει με τον θάνατό του ο 42χρονος πατέρας...

Ζωή σε τουλάχιστον πέντε συνανθρώπους μας αναμένεται να χαρίσει ο 42χρονος πατέρας που κατέληξε μετά τη σοβαρή παράσυρσή του στο Ηράκλειο, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης των οργάνων του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανόλη Αργυράκη, ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, , τα ξημερώματα έφτασαν στο Ηράκλειο εξειδικευμένα χειρουργικά κλιμάκια από νοσοκομεία της χώρας και ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία μεταμόσχευσης οργάνων.

Ο ίδιος έκανε λόγο για μια σπουδαία και γενναία απόφαση της οικογένειας, η οποία, μέσα στον βαρύ της πόνο, επέλεξε να προχωρήσει στη δωρεά.

Ο 42χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά την περασμένη εβδομάδα, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Παπανδρέου, ενώ κινούνταν πεζός επιστρέφοντας από εξωσχολική δραστηριότητα του παιδιού του.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών παρέμεινε σε κρίσιμη κατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του. Τελικά διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός του θάνατος με την οικογένειά του να προχωρά στην απόφαση δωρεάς οργάνων, προσφέροντας ελπίδα ζωής σε άλλους ασθενείς.

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