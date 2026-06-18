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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Βουτιά από τα ενετικά τείχη έκανε 19χρονος

Αγαλμα Βενιζέλου
clock 08:26 | 18/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Συναγερμός σήμανε στο Βενιζέλειο τα μεσάνυχτα της Τετάρτης για την αντιμετώπιση των τραυμάτων και τη νοσηλεία ενός 19χρονου, ο οποίος διεκομίσθη στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, φέροντας σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός λίγο νωρίτερα είε πέσει από τα ενετικά τείχη, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται.

Ο νεαρός υπεβλήθη σε απεικονιστικό έλεγχο και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με κατάγματα σε όλο του το σώμα, είναι αιμοδυναμικά σταθερός, ωστόσο η ζωή του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν κινδυνεύει.

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