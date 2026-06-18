Κρήτη: Για κατάθεση ξανά άτομο από το περιβάλλον της αγνοούμενης Σταυρούλας

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς οι αστυνομικές αρχές κάλεσαν εκ νέου για κατάθεση πρόσωπο από το πολύ στενό περιβάλλον της αγνοούμενης, στο πλαίσιο της προσπάθειας να φωτιστούν άγνωστες πτυχές της υπόθεσης.

Παράλληλα, η έρευνα φαίνεται να περνά σε νέα φάση, με τους αξιωματικούς της Ασφάλειας Χανίων να επανεξετάζουν από την αρχή όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησαν νέα αυτοψία στο σπίτι της αγνοούμενης, αναζητώντας τυχόν ευρήματα που δεν είχαν εντοπιστεί κατά τους αρχικούς ελέγχους.

Την ίδια ώρα, αστυνομικοί επαναχαρτογραφούν τις κινήσεις της Σταυρούλας Λεβεντάκη την ημέρα της εξαφάνισής της, επιχειρώντας να εντοπίσουν το ακριβές σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη της και να εξακριβώσουν ποια πρόσωπα ενδέχεται να ήρθαν σε επαφή μαζί της.

Οι αρχές εξετάζουν κάθε πληροφορία και κάθε μαρτυρία, με στόχο να συνθέσουν πλήρως το παζλ της υπόθεσης και να εντοπίσουν στοιχεία που θα οδηγήσουν στην εξιχνίαση της μυστηριώδους εξαφάνισης.

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