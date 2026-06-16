Θρίλερ στα Χανιά: Φόβοι για έγκλημα πίσω από την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας

Σε θρίλερ για γερά νεύρα, έχει μετατραπεί η εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από την περιοχή της Αγιάς / Βαρυπέτρου στα Χανιά, με τις Αρχές να εκφράζουν πλέον έντονους φόβους για εγκληματική ενέργεια. Τα ίχνη της γυναίκας χάθηκαν μυστηριωδώς το Σάββατο 30 Μαΐου, ωστόσο η εξαφάνισή της δηλώθηκε στην Αστυνομία από τον αδερφό της αρκετές ημέρες αργότερα, στις 7 Ιουνίου, γεγονός που δημιούργησε ένα σημαντικό «κενό» στην έναρξη των ερευνών.

Στο μικροσκόπιο της Ασφάλειας βρίσκονται οι καταθέσεις τεσσάρων εργατών και του αδερφού της. Ανάμεσά τους είναι ένας εργάτης-κλειδί, ο οποίος φέρεται να είναι ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε ζωντανή. Όλοι τους υποστηρίζουν πως δεν γνωρίζουν πού βρίσκεται ή τι συνέβη μετά την τελευταία της εμφάνιση.

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη είχε μεταβεί στο πατρικό της σπίτι για να διευθετήσει οικονομικές εκκρεμότητες και να πάρει κάποια χρήματα. Μάλιστα, είχε προγραμματίσει να κάνει μια νέα αρχή στη ζωή της, έχοντας νοικιάσει ένα νέο διαμέρισμα στο οποίο επρόκειτο να μετακομίσει άμεσα.

Το τηλέφωνό της απενεργοποιήθηκε απότομα και έπαψε να εκπέμπει σήμα, κόβοντας κάθε δίαυλο επικοινωνίας με τον περιβάλλον της. Ο αδερφός της, παρά τις κατά καιρούς τριβές που είχαν για οικονομικά ζητήματα, δήλωσε χαρακτηριστικά πως η αδερφή του «δεν θα μπορούσε να εξαφανιστεί με τέτοια επιτυχία μόνη της», ενισχύοντας το σενάριο της εμπλοκής τρίτου προσώπου.

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