Δήμος Ηρακλείου: Ξκινούν οι εγγραφές σε παιδικούς σταθμούς και voucher ΕΕΤΑΑ

Η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα ελέγχου των αιτήσεων για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της σχολικής περιόδου 2026-2027, καθώς και για τη διαδικασία των vouchers της Ε.Ε.Τ.Α.Α

Συγκεκριμένα:

Η Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού & Νέας Γενιάς-Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι, μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εγγραφής (Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 και ώρα 23:59) βρεφών και νηπίων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου για τη σχολική περίοδο 2026-2027, θα ακολουθήσει η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ηλεκτρονικών φακέλων σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

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Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, www.heraklion.gr

Σχετικά με την χορήγηση voucher από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες

δημιουργικής απασχόλησης για την περίοδο 2026-2027» οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., www.eetaa.gr προκειμένου να ενημερωθούν για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα και να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους για τη χορήγηση voucher.

Μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων για τους δικαιούχους Voucher από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., οι ενδιαφερόμενοι γονείς που θα λάβουν αξία τοποθέτησης (voucher), θα εισέλθουν εκ νέου στην ήδη υπάρχουσα αίτησή τους στην ιστοσελίδα του Δήμου με τους κωδικούς taxisnet στην ειδική πλατφόρμα https://open1-kidcare.heraklion.gr στην ενότητα «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ VOUCHER EETAA» και θα αναρτήσουν το voucher αφού συμπληρώσουν τα στοιχεία (αρ. voucher, ημ. έκδοσης και ποσό).

Σχετικά με την προσέλευση βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου για τη σχολική περίοδο 2026–2027, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

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