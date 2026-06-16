Ηράκλειο: Ελεύθερος με όρους ο παππούς του κοριτσιού που "έσβησε" στο ΠΑΓΝΗ

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 45χρονος παππούς του βρέφους που έχασε τη ζωή του την περασμένη Παρασκευή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί έντονη συγκίνηση και πολλά ερωτήματα.

Ο 45χρονος βρέθηκε ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το μόλις λίγων μηνών κοριτσάκι κατέληξε. Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για έκθεση ανηλίκου, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος με τον όρο να δίνει το «παρών» στο Αστυνομικό Τμήμα κατά το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα.

Ο συνήγορός του, Νίκος Στειακάκης, ανέφερε ότι ο εντολέας του είναι συντετριμμένος από την τραγική εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε αδιαφόρησε για την κατάσταση της υγείας του παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό περιβάλλον, ο 45χρονος βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση και επιμένει ότι τόσο ο ίδιος όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας έκαναν ό,τι θεωρούσαν απαραίτητο για τη φροντίδα του βρέφους. Όπως υποστηρίζεται, το κοριτσάκι παρουσίασε συμπτώματα αδιαθεσίας τις προηγούμενες ημέρες και μεταφέρθηκε σε παιδίατρο για εξέταση.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο γιατρός διέγνωσε ίωση και συνέστησε συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή, η οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της οικογένειας, χορηγούνταν κανονικά. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του παιδιού φέρεται να επιδεινώθηκε αιφνιδίως το βράδυ της Παρασκευής. Όταν ο παππούς αντιλήφθηκε ότι το βρέφος δεν ανταποκρινόταν, το μετέφερε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές προκύπτει ότι το κοριτσάκι αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατό του και είχε ήδη εξεταστεί από γιατρό. Παρά ταύτα, η κλινική του εικόνα επιβαρύνθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι γιατροί του ΠΑΓΝΗ διαπίστωσαν ότι το βρέφος είχε φτάσει στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, εμφανίζοντας σοβαρή σηπτική εικόνα. Ακολούθησε μια μεγάλη προσπάθεια ανάνηψης που διήρκεσε περίπου 48 λεπτά, χωρίς όμως να καταστεί δυνατό να επανέλθει.

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