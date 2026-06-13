Ηράκλειο: Κακουργηματική δίωξη στον 45χρονο παππού για τον θάνατο του βρέφους

Κακουργηματική ποινική δίωξη για το αδίκημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος ασκήθηκε από τον Εισαγγελέα Ηρακλείου σε βάρος του 45χρονου παππού του 18μηνου κοριτσιού που κατέληξε χθες το βράδυ (12.06) στο ΠΑΓΝΗ.

Το 18 μηνών βρέφος υπέστη ανακοπή και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να δίνει τιτάνιο αγώνα για 48 λεπτά με τη μέθοδο της ΚΑΡΠΑ, όμως το παιδί δυστυχώς δεν επανήλθε.

Τη φροντίδα του κοριτσιού είχε αναλάβει ο 45χρονος παππούς του, καθώς οι γονείς του εργάζονταν εκτός σπιτιού.Ο παππούς συνελήφθη άμεσα με εισαγγελική εντολή μετά την ενημέρωση των αρχών για την κατάληξη του βρέφους.Ο 45χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, ο οποίος του απήγγειλε τη βαρύτατη κακουργηματική δίωξη.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στην Ανακρίτρια Ηρακλείου, από την οποία έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Τρίτη. Οι συγγενείς του δηλώνουν σοκαρισμένοι και αιφνιδιασμένοι από τις εξελίξεις.

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