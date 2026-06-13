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Κρήτη: Οδηγός τραυμάτισε αστυνομικό στην προσπάθειά του να ξεφύγει από μπλόκο
οδηγός - οδήγηση
clock 10:34 | 13/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 51χρονου στα Χανιά, όταν αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε μπλόκο αστυνομικών του ΤΑΕ Χανίων, για έλεγχο στην περιοχή της Σούδας και επιχείρησε να διαφύγει αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει αστυνομικό.

Το σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11/6), στα Χανιά όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Ο 51χρονος όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά έκανε όπισθεν με μεγάλη ταχύτητα, σπινιάροντας και κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να σταματήσουν το όχημα, όμως και πάλι ο 51χρονος έκανε όπισθεν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 54χρονος αστυνομικός, ο οποίος διεκομίσθη στο νοσοκομείο Χανίων για προληπτικούς λόγους.

Ο 51χρονος, ο οποίος δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης, αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του και τελικά φόρεσε χειροπέδες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά αστυνομικού, επικίνδυνη οδήγηση, και μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης τροχονόμου.

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Οδηγός Αστυνομικός ΤΑΕ Χανίων
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