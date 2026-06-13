Ηράκλειο: Εντός των ημερών οι οριστικές αποφάσεις για τη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Μεταναστών

Η καυτή πατάτα του μεταναστευτικού βρίσκεται στα χέρια της αυτοδιοίκησης, αλλά αυτή τη φορά οι αποφάσεις για τη Δομή στο Ηράκλειο, θα είναι οριστικές.

Το "καμπανάκι" χτύπησε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, στη χθεσινή, πολύωρη συνεδριαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου αποτυπώθηκε και επισήμως το αναμενόμενο "όχι" του σώματος, στην πρόταση για λειτουργία Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας Μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό.

Ο Ομιλος Γκριμάλντι προχωρά σε νομικές ενέργειες για την εκκένωση του παλιού ψυγείου στο λιμάνι, όπου στεγάζονται προσωρινά οι μετανάστες.

Ο Περιφερειάρχης προειδοποίησε ότι αν εκτελεστεί η έξωση χωρίς να έχει βρεθεί εναλλακτικός χώρος, υπάρχει άμεσος κίνδυνος οι μετανάστες να βρεθούν στον δρόμο, μετατρέποντας την Πλατεία Ελευθερίας σε μια άτυπη, υπαίθρια δομή.

Άλλωστε είναι νωπές οι μνήμες και οι εικόνες από τη Ρόδο τον Οκτώβριο του 2024, όταν 500 μετανάστες κατασκήνωσαν στο κέντρο της πόλης, περιμένοντας να ταυτοποιηθούν και να μεταφερθούν έπειτα σε δομές φιλοξενίας.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης ανέφερε πως δύο χώροι φαίνεται πώς κερδίζουν έδαφος για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών, χωρίς να τις κατονομάσει.

Τις επόμενες ημέρες στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αναμένεται να επισκεφθούν ξανά το Ηράκλειο.

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