Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων στο Ράδιο Κρήτη: Έτσι θα αλλάξουμε το Ηράκλειο - Όλος ο σχεδιασμός με επίκεντρο τον πολίτη

Το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Δημοτών του Ηρακλείου που έχει θέσει σε εφαρμογή η Δημοτική Αρχή, με παρεμβάσεις σε ασφαλτοστρώσεις, αστικό πράσινο, κυκλοφοριακό, στάθμευση και καθημερινότητα και υλοποιείται με στοχευμένες εργασίες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την αισθητική αναβάθμιση της πόλης, ανέλυσε στο Ράδιο Κρήτη ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης.

Ο Αντιδήμαρχος καλεσμένος στο στούντιο και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη αναφέρθηκε εκτενώς στα έργα που έχουν δρομολογηθεί και δεν είναι επί χάρτου, τονίζοντας ότι σταδιακά οι Ηρακλειώτες αλλά και οι ξένοι επισκέπτες θα βλέπουν σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητά τους και το Ηράκλειο να παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα από τη σημερινή.

Για τις εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις

Ο κ. Σπυριδάκης αναφερόμενος στην αποκατάσταση των δρόμων εστίασε σε τρεις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η πρώτη αφορά τις λακκούβες, η δεύτερη τις τοπικές ασφαλτοστρώσεις όπως στη Λ. Δημοκρατίας και σε άλλους δρόμους και η τρίτη η συνολική ασφαλτόστρωση ενός δρόμου όπως έγινε τις τελευταίες ημέρες στην Αβέρωφ, την Αγίου Μηνά, την Κλεάνθους, την Πινδάρου, Πατέλες, Πόρος, κ.α. Πάντως στον προγραμματισμό έχουν μπει και άλλες οδικές αρτηρίες όπως είναι η Ικάρου, Εθνικής Αντιστάσεως. Γενικότερα στις προτεραιότητες έχουν ενταχθεί οι συνδετήριες οδικές αρτηρίες. Ειδικότερα ο Αντιδήμαρχος ανέφερε ότι ασφαλτοστρώσεις πραγματοποιούνται στο 1ο Διαμέρισμα (Κέντρο πόλης), στο 3ο Διαμέρισμα(δυτικά της πόλης με 7 χιλ. ασφαλτόστρωση), το 4ο Διαμέρισμα( Μασταμπάς κ.λπ με 15 χιλ), το 2ο Διαμέρισμα( Ανατολικά) με 16 χιλ και θα ακολουθήσουν και σε άλλες περιοχές.

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Για τον ηλεκτροφωτισμό

Το σχέδιο αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού στο Ηράκλειο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, εστιάζοντας στον εκσυγχρονισμό του δικτύου, την ενεργειακή εξοικονόμηση και την ταχύτερη αποκατάσταση βλαβών. Ο κεντρικός σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου περιλαμβάνει στοχευμένες εργολαβίες, ψηφιακά συστήματα διαχείρισης και μαζική αντικατάσταση παλιών φωτιστικών με νέα τεχνολογία

Για τις υπερυψωμένες διαβάσεις

Αναφορικά με τις υπερυψωμένες διαβάσεις είπε ότι υπήρχαν κάποιες υψομετρικές αστοχίες στην κλίση που διορθώνονται και τέλος του μήνα θα έχουν αποκατασταθεί. Για τα έργα των εταιριών οπτικών ινών ο κ. Σπυριδάκης είπε ότι έχουν ανακληθεί 4 άδειες λόγω κακοτεχνιών στο οδόστρωμα και οι εταιρίες πλέον έχουν συμμορφωθεί ενώ σε ισχύ είναι η πρωτοποριακή κανονιστική πράξη που εφάρμοσε η σημερινή δημοτική αρχή για την πλήρη αποκατάσταση των καινούριων δρόμων.

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Ο Αντιδήμαρχος είπε ότι προτεραιότητα του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού και της δημοτικής αρχής είναι η κατασκευή του υπόγειου πάρκινγκ κάτω από το Πάρκο Γεωργιάδη γι αυτό έχει λάβει εντολή να προχωρήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.

Έρχονται τα «έξυπνα» φανάρια και νέοι κυκλικοί κόμβοι

Όσον αφορά το κυκλοφοριακό ο κ. Σπυριδάκης ανέφερε ότι έχει δρομολογηθεί σε ένα χρόνο από τώρα, η αντικατάσταση όλων των φωτεινών σηματοδοτών σε 32 κόμβους με φανάρια σύγχρονης τεχνολογίας. Τα «έξυπνα» φανάρια θα επιτρέπουν την κίνηση των οχημάτων ανάλογα με την αιχμή της κάθε ώρας.

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Επίσης όσον αφορά την κατασκευή κυκλικών κόμβων έχουν δρομολογηθεί και υπάρχουν οι εγκρίσεις για τον πολύπαθο κόμβο έξω από το πολυκατάστημα στην 62 Μαρτύρων και στον Άη Γιάννη Χωστό. Παράλληλα δρομολογείται και η κατάργηση του κόμβου στην πλατεία 18 Άγγλων. Αναφέροντας επίσης και το σχεδιασμό για νέους κόμβους ανέφερε ότι νέοι κυκλικοί κόμβου αναμένονται στη διασταύρωση της Δημοκρατίας με τη Γερωνυμάκη, Παπανδρέου με Κνωσσού και Γεωργιάδη, εξυγίανση του κυκλικού στην πλατεία Κορνάρου μέχρι τέλος του χρόνου. «Όλα αυτά θα βοηθήσουν στην επίλυση σε μεγάλο βαθμό του κυκλοφοριακού της πόλης», όπως είπε ο Αντιδήμαρχος.

Αναδιατάσσει τα δρομολόγια το Αστικό ΚΤΕΛ με παρέμβαση του Δήμου

Όσον αφορά την Αστική συγκοινωνία ο Αντιδήμαρχος είπε ότι έχει αποστείλει επιστολή στο Αστικό ΚΤΕΛ να εξετάσει την αναθεώρηση των δρομολογίων είτε με πύκνωση είτε με επέκταση και νέες διαδρομές μέσα στην πόλη και το επόμενο διάστημα αναμένει τις προτάσεις του.

Αλλάζει όψη το πράσινο στην πόλη

Για το Πράσινο ο κ. Σπυριδάκης είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη εργολαβία για την αναμόρφωση όλου του πρασίνου της πόλης και ήδη υπάρχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον παρελθόν καθώς συνεχίζονται σε διάφορα σημεία του Δήμου Ηρακλείου οι εργασίες συντήρησης και καλλωπισμού του πρασίνου.

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Οι δράσεις αφορούν πάρκα, πλατείες, σχολικές αυλές κοιμητήρια, τα Ενετικά Τείχη αλλά και κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας του αστικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων.

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