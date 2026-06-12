ΤΕΕ/ΤΑΚ: Ζητά παράταση για το Κτηματολόγιο στο Ηράκλειο – Σε κίνδυνο εκατοντάδες ιδιοκτησίες

Σε τροχιά έντονων πιέσεων και διεκδικήσεων μπαίνει η διαδικασία της ανάρτησης του Κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ) να εκπέμπει σήμα κινδύνου για εκατοντάδες ιδιοκτησίες.

Με επίσημη παρέμβασή του, το Επιμελητήριο ζητά την άμεση και γενναία παράταση των ασφυκτικών προθεσμιών στους Δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου, προειδοποιώντας ότι το ισχύον δίμηνο χρονικό πλαίσιο καθιστά αδύνατο τον έγκυρο έλεγχο και τη διόρθωση των κτηματολογικών στοιχείων από πολίτες και μηχανικούς.

Η ανακοίνωση του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τμήματος Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ) απευθύνεται σε εσάς προκειμένου να θέσει υπόψη σας ένα ζήτημα εξαιρετικής σοβαρότητας που έχει προκύψει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κτηματογράφησης στον Νομό Ηρακλείου και αφορά ευρύτατο μέρος του τοπικού πληθυσμού.

Μετά την τελική ανάρτηση του Κτηματολογίου και τον έλεγχο των εγγραφών, διαπιστώθηκαν μαζικές και εκτεταμένες εσφαλμένες εγγραφές, οι οποίες συνιστούν ευθεία παραβίαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την Κρήτη. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά αφορά χιλιάδες ακίνητα και πλήττει τη συνοχή και τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών.

Εν συνεχεία και κατόπιν της αναρτήσεως της 25ης Μαΐου, για τους Καλλικρατικούς Δήμους του Ν. Ηρακλείου, Δήμος Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου, παρατηρούνται τα εξής:

· Από τους πρώτους ελέγχους που έχουν γίνει μέχρι σήμερα έχουν διαπιστωθεί πάρα πολλά λάθη ακόμα και σε ακίνητα για τα οποία έχουν υποβληθεί συμβόλαια και εξαρτημένα κατά ΕΓΣΑ ‘ 87 τοπογραφικά διαγράμματα.

· Υπάρχουν περιοχές που έχουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο καθεστώς π.χ. Νέα Αλικαρνασσός.

· Τα τμήματα που εμπίπτουν στις διατάξεις τις Δασικής νομοθεσίας αντιμετωπίζονται με διαφορετικούς τρόπους.





Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων εμφανίζονται δικαιώματα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τρόπο που δεν φαίνεται να συνάδει με το ειδικό νομικό καθεστώς που ισχύει για την Κρήτη. Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 998/1979, το άρθρο 37 του Ν. 3208/2003 και το άρθρο 152 του Ν. 4819/2021, το βάρος απόδειξης της κυριότητας φέρει το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ η πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας απαιτεί την επίκληση και απόδειξη νόμιμων τίτλων εκ μέρους του για τη θεμελίωση δικαιωμάτων κυριότητας.

Δεδομένου ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης λήγει στις 27 Ιουλίου και λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των προβλημάτων που έχουν ήδη εντοπιστεί, καθώς και τις εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες για τους πολίτες, όπως η αμφισβήτηση εμπράγματων δικαιωμάτων, η αδυναμία μεταβίβασης ακινήτων, η επιβράδυνση της κτηματαγοράς και η επιβάρυνσή τους με σημαντικό κόστος δικαστικών ενεργειών, ζητάμε την παράταση της σχετικής διαδικασίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Η άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ασφάλειας δικαίου, την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη Διοίκηση και τους θεσμούς.

Αναμένουμε τις ενέργειές σας και την επίσημη ενημέρωσή μας.

Αρνητικός σε παράταση ο πρόεδρος Θάνος Λίπας

Από την πλευρά του Ελληνικού Κτηματολογίου, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Θάνος Λίπας, επανέλαβε από τα Χανιά, ότι δεν προβλέπεται γενικευμένη παράταση της διαδικασίας, καθώς το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του 2026, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που συνδέονται με τη χρηματοδότησή του από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αναγνώρισε ότι ενδέχεται να υπάρχουν λάθη στις καταχωρίσεις, σημειώνοντας ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες υπάρχουν ακριβώς για τον εντοπισμό και τη διόρθωσή τους.

Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των δασικών χαρακτηρισμών και των διεκδικήσεων του Δημοσίου, ο κ. Λίπας υποστήριξε ότι αυτά δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Ελληνικού Κτηματολογίου αλλά του Υπουργείου Περιβάλλοντος, καλώντας όσους θίγονται να απευθυνθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες. Την ίδια ώρα, στελέχη του φορέα επιχείρησαν να απαντήσουν στα δεκάδες ερωτήματα που τέθηκαν από επαγγελματικούς φορείς και πολίτες, ενώ η αναφορά στο ενδεχόμενο ολιγοήμερης παράτασης προκάλεσε έντονες αποδοκιμασίες από το ακροατήριο.

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