Δήμος Ηρακλείου: Σκληρά ερωτήματα Καραμαλάκη για τα "κενά ασφαλείας" και τις αντιφάσεις

Ζήτημα έχει ανακύψει στον Δήμο Ηρακλείου, μετά την έντονη παρέμβαση του επικεφαλής της παράταξης «Ηράκλειο, η Πόλη μας», Μιχάλη Καραμαλάκη.

Με επίσημη επιστολή του, ο κ. Καραμαλάκη ζητά άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις σχετικά με την ασφάλεια των δημοτικών συστημάτων, καταγγέλλοντας αντιφατικές ενημερώσεις που προκαλούν σύγχυση και ανησυχία στους πολίτες.

Η επιστολή Καραμαλάκη:

Κύριε Δήμαρχε,

Σχετικά με το περιστατικό που αφορά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Δημοτικής Αστυνομίας ([email protected]), μέσω του οποίου εστάλησαν σε πολίτες μηνύματα που ζητούσαν την καταβολή χρηματικών ποσών ως δήθεν «εγγύηση» για παραβάσεις, ο Δήμος εξέδωσε δύο δελτία τύπου με αντιφατικό περιεχόμενο. Το πρώτο ανέφερε ότι «άγνωστοι παραβίασαν» τον λογαριασμό, ο οποίος απενεργοποιήθηκε και ασφαλίστηκε. Το δεύτερο ανέφερε ότι «δεν παραβιάστηκε ο λογαριασμός», χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως phishing (ηλεκτρονικό «ψάρεμα») με spoofing (πλαστογράφηση των στοιχείων αποστολέα).

Επειδή οι δύο εκδοχές έχουν εντελώς διαφορετικές συνέπειες για τους πολίτες, και επειδή η προστασία τους δεν εξαντλείται στη διαβεβαίωση, θέτουμε τρία σύντομα ερωτήματα:

Πρώτον. Ποια εκδοχή ισχύει τελικά — παραβιάστηκε ή δεν παραβιάστηκε ο λογαριασμός της Δημοτικής Αστυνομίας;

Δεύτερον. Διαθέτει ο Δήμος συγκεκριμένες ενδείξεις ότι πολίτες έλαβαν το μήνυμα και, κυρίως, ότι κάποιοι συμπολίτες μας ανταποκρίθηκαν ή προέβησαν σε πληρωμή; Υφίσταται δίαυλος καταγραφής τέτοιων καταγγελιών;

Τρίτον. Έχει ταυτοποιηθεί η προέλευση του μηνύματος και ποια μέτρα ελήφθησαν ώστε να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον — ώστε να υπάρξει ουσιαστική αντιμετώπιση και όχι μόνο ανακοίνωση;

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