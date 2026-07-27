Υπουργείο Αθλητισμού: Έγκριση 800.000 € για νέο βοηθητικό στο Παγκρήτιο και κλιματισμό στα Δύο Αοράκια

Δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού η πρόσκληση υποβολής της πρότασης του Δήμου Ηρακλείου για τα έργα δημιουργίας νέου βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στο Παγκρήτιο Στάδιο, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ και αναβάθμισης του συστήματος κλιματισμού του Κλειστού Γυμναστηρίου Νέας Αλικαρνασσού στα Δύο Αοράκια, προϋπολογισμού 356.748 ευρώ.



Πρόκειται για έργα τα οποία είχαν προταθεί από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό στη συνάντηση εργασίας που είχε πραγματοποιήσει με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση τον Φεβρουάριο του 2026 στη Λότζια. Μαζί και με τα έργα αντικατάστασης του ελαστικού τάπητα του κεντρικού σταδίου του Παγκρητίου Σταδίου με νέο, προδιαγραφών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αθλητισμού και της κατασκευής γηπέδου καλαθοσφαίρισης με αεροϋποστηριζόμενο θόλο σε συνοικία του Ηρακλείου, ενισχύουν την αθλητική δραστηριότητα και βελτιώνουν τις αθλητικές υποδομές του Δήμου Ηρακλείου.



Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, μετέφερε τις ευχαριστίες της Δημοτικής Αρχής, εν αναμονή των προσκλήσεων και για τα υπόλοιπα έργα.



Υπενθυμίζεται ότι σε συνάντηση εργασίας που είχε πραγματοποιήσει ο Αλέξης Καλοκαιρινός με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση τον Φεβρουάριο του 2026 στη Λότζια, στην οποία συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι Άθλησης & Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης και Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη και η Αντιπρόεδρος της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου Άρια Χουρδάκη, ο Γιάννης Βρούτσης είχε δηλώσει ότι το Υπουργείο θα χρηματοδοτήσει τα τέσσερα έργα του Δήμου Ηρακλείου με το ποσό των 2.999.500 ευρώ, τονίζοντας ότι: «Το αξίζει πραγματικά το Ηράκλειο γιατί είναι ένας Δήμος με μεγάλη αθλητική δραστηριότητα. Επειδή ο αθλητισμός αποτελεί υψίστη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, το Υπουργείο Αθλητισμού χειρίζεται για πρώτη φορά διπλάσιους πόρους από ότι στο παρελθόν για πολλές δεκαετίες. Αυτοί οι πόροι θα διοχετευθούν σε όλη την Ελλάδα, στοχευμένα με αναλογικότητα, με δικαιοσύνη για να σηκώσουμε πιο ψηλά τον αθλητισμό σε επίπεδο υποδομών».

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