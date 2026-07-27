Μεσσαροπούλου: Δημοσίευσε νέες φωτογραφίες με τον Γιώργο Μυλωνάκη

Η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης κάνουν διακοπές Πάρο και περνούν ξέγνοιαστες στιγμές, προσπαθώντας να αφήσουν πίσω του τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε πρόσφατα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Η δημοσιογράφος μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές τους. Σε αυτές ήταν και ο αγαπημένος της αδελφός, ο οποίος ονομάζεται Παντελής Μεσσαρόπουλος και έχει την ονομαστική του γιορτή.

«Πόσο τυχεροί είμαστε που σε έχουμε. Να είσαι πάντα υγιής και ευλογημένος και να χαρίζεις την αγάπη και την καλοσύνη γύρω σου! Τελικά η ιατρική για σένα ήταν κάτι παράπονο από μονόδρομος! Το ήθελες από μικρός, το πέτυχες και επειδή το αγαπάς τόσο είσαι και ο καλύτερος! Και δεν το λέω επειδή είσαι αδελφός μου…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

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