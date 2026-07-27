Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Προφυλακιστέος κρίθηκε με ομόφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, ο 28χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, μέσα στο δικηγορικό του γραφείο.







Ο κατηγορούμενος είχε λάβει προθεσμία και απολογήθηκε σήμερα ενώπιον ανακριτή. Σε βάρος του 28χρονου, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για ασέλγεια σε ανήλικη και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών.







Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Χρήστο Ψαρρά, ο οποίος ανέλαβε την υπεράσπισή του την περασμένη Παρασκευή, σήμερα το πρωί υπήρξε μετατροπή της κατηγορίας από κλοπή σε ληστεία.

Στους αστυνομικούς ο κατηγορούμενος είχε πει: «Δεν ήθελα να του κάνω κακό, ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα, διαπληκτιστήκαμε, όλα έγιναν πολύ γρήγορα, τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο, πήρα το λάπτοπ και έφυγα».







Ο 28χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος και για την δεύτερη υπόθεση για την οποία κατηγορείται, η οποία αφορά την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Γι' αυτήν την υπόθεση είχε εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης τον περασμένο Μάιο.

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