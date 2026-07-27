Τραγωδία στην Κορινθία: 25 ετών ο νεκρός από την έκρηξη στο εργοστάσιο

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Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας, μετά από ισχυρή έκρηξη. Πληροφορίες αναφέρουν πως εντός τους εργοστασίου εντοπίστηκε νεκρός ένας 25χρονος.

Στο έργο της κατάσβεσης έσπευσαν άμεσα 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, όπως και πυροσβεστικές υδροφόρες του Δήμου Κορινθίων. Λίγο πριν τις 15:00, η φωτιά εντός του εργοστασίου είχε τεθεί υπό έλεγχο.

#Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο δήμο Κορινθίων. Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026

Στον χώρο του εργοστασίου, βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι και ένας οδηγός και σύμφωνα με το protothema.gr έχουν βρεθεί όλοι σώοι, πλην του 25χρονου που εντοπίστηκε νεκρός.

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