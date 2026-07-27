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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κορινθία: 25 ετών ο νεκρός από την έκρηξη στο εργοστάσιο

Φωτιά σε εργοστάσιο στην Κόρινθο
clock 16:26 | 27/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας, μετά από ισχυρή έκρηξη. Πληροφορίες αναφέρουν πως εντός τους εργοστασίου εντοπίστηκε νεκρός ένας 25χρονος.

Στο έργο της κατάσβεσης έσπευσαν άμεσα 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, όπως και πυροσβεστικές υδροφόρες του Δήμου Κορινθίων. Λίγο πριν τις 15:00, η φωτιά εντός του εργοστασίου είχε τεθεί υπό έλεγχο.

Στον χώρο του εργοστασίου, βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι και ένας οδηγός και σύμφωνα με το protothema.gr έχουν βρεθεί όλοι σώοι, πλην του 25χρονου που εντοπίστηκε νεκρός.

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