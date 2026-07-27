Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου: Μια βραδιά τέχνης και μνήμης αφιερωμένη στη Χρύσα Βαθιανάκη

Η Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Μαλεβιζίου, εγκαινιάζει την έκθεση «Μόνιμη Συλλογή – Δωρεές», η οποία είναι αφιερωμένη στη μνήμη της εκλιπούσας πρώτης επιμελήτριας της Πινακοθήκης Χρύσας Βαθιανάκη.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 και ώρα 19:30, θα πραγματοποιηθεί ονοματοδοσία αίθουσας της Δημοτικής Πινακοθήκης Μαλεβιζίου σε «Αίθουσα Χρύσας Βαθιανάκη», υλοποιώντας τη δέσμευση του Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκέα να αποδοθεί η οφειλόμενη τιμή σε μια εικαστικό, που άφησε έντονο το αποτύπωμά της στην πορεία της Πινακοθήκης καθώς και στην πολιτιστική παραγωγή του τόπου μας.

Η έκθεση παρουσιάζει έργα σύγχρονων καλλιτεχνών, τα οποία έχουν δωρηθεί από την ίδρυση της Πινακοθήκης έως σήμερα, συγκροτώντας τη μόνιμη συλλογή της. Η δημιουργία της συλλογής υπήρξε αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης και ουσιαστικής προσπάθειας, στην οποία συνέβαλαν άνθρωποι με γνώση, συνέπεια και όραμα.

Ανάμεσά τους, η Χρύσα Βαθιανάκη διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των πρώτων πυρήνων της συλλογής και στη διατύπωση των βασικών αρχών που τη διέπουν. Η συμβολή της αποτελεί πλέον πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον.

Image

Η έκθεση αποτελεί το αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας της Επιτροπής Εποπτείας της Δημοτικής Πινακοθήκης Μαλεβιζίου και της επιμελήτριας Ελένης Σαπουντζή για την καταγραφή, τεκμηρίωση και οργάνωση των δωρεών που συγκροτούν τη μόνιμη συλλογή της Πινακοθήκης.

Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα των καλλιτεχνών: Ιωάννη Αθανασάκη, † Χρύσας Βαθιανάκη, Μαργαρίτας Βασιλάκου, Κώστα Καρνίκη, Rafal Kochansky, Ευδοκίας Κύρκου, Δέσποινας Λεβεντάκη, Μαρίας Μαραγκουδάκη, Νεκτάριου Μαρίνου, Ιωάννη Μονογυιού, Κωστή Μουδάτσου, Τζένης Μπακαλούμα, Μαρίας Μπενετάκη, Λαμπρινής Μποβιάτσου, Κώστα Παγωμένου, Αριστέας Παναγιωτακοπούλου, Γιώργου Πλατάκη, Νεκτάριου Παχιαδάκη, Βασιλικής Σοφρά, Γιάννη Στεφανάκι, Μαίρης Σχοινά, Γιάννη Χαλαμπαλάκη, Φωτεινής Χαμιδιελή και Ellen Weijers.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για εγκληματική ομάδα – Οκτώ συλλήψεις και ζημιά άνω των 270.000 ευρώ