Ηράκλειο: Μισή δικαίωση για τους κατοίκους της οδού Ανδρομάχης – Έφτιαξαν τα πεζοδρόμια, ξέχασαν τον δρόμο!

Η παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη έφερε τη μερική δικαίωση των κατοίκων στην οδό Ανδρομάχης (περιοχή Γιόφυρο, Ηράκλειο Κρήτης) με την αποκατάσταση των κακοτεχνιών στα πεζοδρόμια, ωστόσο το κρίσιμο ζήτημα της συνολικής ασφαλτόστρωσης του δρόμου παραμένει στον «αέρα» χωρίς καμία επίσημη απάντηση από τον Δήμο.

Οι κάτοικοι της οδού Ανδρομάχης διεκδικούν εδώ και χρόνια το αυτονόητο: Την ασφαλτόστρωση ενός κατοικημένου δημοτικού δρόμου που βρίσκεται σε κατάσταση σοβαρής υποβάθμισης, παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις και παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Σε νέα επιστολή τους μετά την τελευταία εξέλιξη αναφέρουν:

Σε συνέχεια της δημόσιας παρέμβασής μας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η οποία δημοσιεύθηκε στις 15 Ιουνίου 2026, θεωρούμε υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για τις εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση της οδού Ανδρομάχης, στην περιοχή Γιόφυρος του Δήμου Ηρακλείου.

Όπως είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη δημοσίευσή μας, οι κάτοικοι της οδού Ανδρομάχης διεκδικούμε εδώ και χρόνια το αυτονόητο: Την ασφαλτόστρωση ενός κατοικημένου δημοτικού δρόμου που βρίσκεται σε κατάσταση σοβαρής υποβάθμισης, παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις και παρεμβάσεις μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

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Μετά τη νέα επίσημη αίτησή μας προς τον Δήμο Ηρακλείου, την επιστολή προς τον Δήμαρχο κ. Αλέξη Καλοκαιρινό και, στη συνέχεια, την αναφορά μας στον Συνήγορο του Πολίτη, υπήρξε μια σημαντική εξέλιξη.

Η παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη είχε άμεσο αποτέλεσμα ως προς ένα μέρος του προβλήματος. Μετά την επικοινωνία της Ανεξάρτητης Αρχής με τις αρμόδιες υπηρεσίες, κινητοποιήθηκε η εταιρεία που πραγματοποίησε τις εργασίες εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών και προχώρησε στην αποκατάσταση των κακοτεχνιών που είχαν δημιουργηθεί στο οδόστρωμα.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι οι επισημάνσεις και οι διαμαρτυρίες των κατοίκων ήταν απολύτως βάσιμες και ότι η παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη συνέβαλε ουσιαστικά στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος που για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμενε άλυτο.

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Ωστόσο, το βασικό ζήτημα εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητο.

Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας προς τον Δήμο Ηρακλείου, μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με το αν υπάρχει προγραμματισμός για την οριστική ασφαλτόστρωση της οδού Ανδρομάχης. Το μοναδικό ερώτημα που θέτουμε εδώ και μήνες παραμένει το ίδιο:

Υπάρχει ή δεν υπάρχει σχεδιασμός για την ασφαλτόστρωση της οδού Ανδρομάχης;

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Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση που λάβαμε από αρμόδιο μηχανικό της εταιρείας που εκτελεί τις εργασίες οπτικών ινών, έχει εκπονηθεί μελέτη ασφαλτόστρωσης για την οδό Άλμπερτ Σβάιτσερ, η οποία αποτελεί τον κεντρικό οδικό άξονα της περιοχής. Για την οδό Ανδρομάχης, η οποία αποτελεί κάθετη οδό και εξυπηρετεί δεκάδες κατοικίες, δεν φαίνεται να υπάρχει αντίστοιχος σχεδιασμός. Εφόσον η πληροφορία αυτή ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων ιεραρχούνται και προγραμματίζονται τα έργα οδοποιίας στις γειτονιές του Ηρακλείου.

Οι κάτοικοι δεν ζητούμε προνομιακή μεταχείριση. Ζητούμε ίση μεταχείριση.

Δεν διεκδικούμε ένα έργο πολυτελείας. Ζητούμε μια βασική υποδομή που θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη για κάθε δημοτικό δρόμο: ένα ασφαλές και μόνιμα ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα.

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη υπό διερεύνηση από τον Συνήγορο του Πολίτη και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Ανεξάρτητη Αρχή, παρέχοντας κάθε αναγκαίο στοιχείο μέχρι να υπάρξει σαφής και επίσημη απάντηση για το μέλλον της οδού Ανδρομάχης.

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουμε εξαντλήσει κάθε θεσμικό μέσο διαλόγου και συνεργασίας. Ελπίζουμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου θα ανταποκριθεί πλέον με τον ίδιο θεσμικό τρόπο, ενημερώνοντας επίσημα τους δημότες για τον σχεδιασμό του και προχωρώντας στην οριστική επίλυση ενός προβλήματος που χρονίζει αδικαιολόγητα.

Η υπόθεση της οδού Ανδρομάχης δεν αφορά μόνο έναν δρόμο. Αφορά την ίση μεταχείριση των δημοτών, τη διαφάνεια στη λειτουργία της διοίκησης και το δικαίωμα κάθε γειτονιάς να γνωρίζει εάν και πότε πρόκειται να αποκατασταθεί μια βασική δημόσια υποδομή.

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