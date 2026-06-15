Ηράκλειο: Ένας δρόμος - παγίδα ζητά επειγόντως άσφαλτο - "Κραυγή" απόγνωσης από τους κατοίκους (εικόνες)

Με αίσθημα αγανάκτησης και έπειτα από μακρά περίοδο υπομονής, οι κάτοικοι της οδού Ανδρομάχης στην περιοχή Γιόφυρος του Δήμου Ηρακλείου, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε δημόσια παρέμβαση.

Επαναφέρουν στο προσκήνιο ένα χρόνιο, πάγιο και αυτονόητο αίτημά που αφορά την ασφάλεια των οικογενειών και την ποιότητα της καθημερινότητάς τους και αυτό δεν είναι άλλο από την την άμεση και ολική ασφαλτόστρωση του δρόμου.

Με επιστολή τους προς τον δήμο Ηρακλείου οι κάτοικοι της οδού Ανδρομάχης αναφέρουν:

Οι κάτοικοι της οδού Ανδρομάχης, στην περιοχή Γιόφυρος του Δήμου Ηρακλείου, επανερχόμαστε δημόσια στο πάγιο αίτημά μας για την άμεση ασφαλτόστρωση του δρόμου μας, ενός δρόμου που παραμένει εδώ και χρόνια σε κατάσταση πλήρους εγκατάλειψης.

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Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, η οδός εξακολουθεί να στερείται βασικών υποδομών που θεωρούνται αυτονόητες σε μια σύγχρονη πόλη. Μάλιστα, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά τις πρόσφατες εργασίες εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών, οι οποίες άφησαν πίσω τους πρόσθετες φθορές, ανωμαλίες και πρόχειρες αποκαταστάσεις.

Σήμερα ο δρόμος παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα βατότητας και ασφάλειας, τόσο για τους πεζούς όσο και για τα οχήματα. Οι κάτοικοι αναγκαζόμαστε καθημερινά να αντιμετωπίζουμε έναν δρόμο που σε πολλά σημεία θυμίζει περισσότερο αγροτική οδό παρά δημοτικό δρόμο εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου.

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Το παράδοξο είναι ότι, ενώ σε άλλες περιοχές και ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης πραγματοποιούνται συχνά εργασίες ανακατασκευής και επανασφαλτόστρωσης, η δική μας γειτονιά παραμένει επί χρόνια εκτός κάθε σχεδιασμού, παρά το γεγονός ότι και εμείς είμαστε δημότες που καταβάλλουμε κανονικά δημοτικά τέλη και τις λοιπές υποχρεώσεις μας προς τον Δήμο.

Θεωρούμε αδιανόητο, εν έτει 2026, να χρειάζεται να διεκδικούμε το αυτονόητο: Έναν ασφαλή και λειτουργικό δρόμο μπροστά στα σπίτια μας. Η ασφάλεια των οικογενειών μας, η προστασία των οχημάτων μας και η διατήρηση της αξίας των περιουσιών μας δεν μπορεί να θεωρούνται λιγότερο σημαντικές από εκείνες οποιασδήποτε άλλης περιοχής του Ηρακλείου.

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Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να δώσει άμεση λύση σε ένα πρόβλημα που χρονίζει αδικαιολόγητα και να προχωρήσει στην πλήρη ασφαλτόστρωση της οδού Ανδρομάχης. Σε διαφορετική περίπτωση, οι κάτοικοι θα εξετάσουμε κάθε νόμιμη δυνατότητα περαιτέρω ανάδειξης και διεκδίκησης του ζητήματος ενώπιον κάθε αρμόδιου φορέα.

Οι κάτοικοι της οδού Ανδρομάχης



Γιόφυρος – Ηράκλειο Κρήτης

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