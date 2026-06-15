"Δυο μαύρα πουκάμισα": Ξεκινούν τα γυρίσματα της νέας σειράς του Mega σε Ανώγεια και Ψηλορείτη

Σε ρυθμούς τηλεοπτικών γυρισμάτων κινείται η Κρήτη, καθώς το συνεργείο του Mega ετοιμάζει τις βαλίτσες του για τα Ανώγεια και τον Ψηλορείτη.

Από τις 22 έως τις 25 Ιουνίου, η περιοχή θα μετατραπεί σε ένα απέραντο φυσικό σκηνικό για τις ανάγκες της νέας δραματικής σειράς του καναλιού, με τίτλο «Δυο μαύρα πουκάμισα».

Αν και το μεγαλύτερο μέρος της σειράς γυρίζεται στα Χανιά, οι δημιουργοί επέλεξαν τον Ψηλορείτη για να αποδώσουν την άγρια ομορφιά του κρητικού βουνού. Η παραγωγή βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου.

Το σενάριο υπογράφει η Εμμανουέλα Αλεξίου και τη σκηνοθεσία συνυπογράφουν ο Κώστας Κιμούλης και ο Μάριος Καραμάνης.

Ένα μυστικό από το παρελθόν

Η υπόθεση μας μεταφέρει στην Κρήτη στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν ένα μυστικό θάβεται στο σκοτάδι,. Χρόνια μετά, το παρελθόν ξυπνά ζητώντας δικαίωση. Στα ορεινά χωριά, όπου οι άγραφοι νόμοι και η οικογενειακή τιμή ορίζουν τα πάντα, ένας έρωτας θα ανατρέψει τις ισορροπίες.

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Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκονται δύο άνδρες: Οπαρορμητικός Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης) και ο ορθολογιστής δάσκαλος Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός). Η εμφάνιση της γοητευτικής Μαρκέλλας (Μαριάννα Κιμούλη) θα γίνει η θρυαλλίδα που θα πυροδοτήσει την τελική αναμέτρηση.

Λαμπερό καστ και μεγάλο στοίχημα

Η σειρά σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή του Ανωγειανού ηθοποιού Μιχάλη Αεράκη σε κρητική θεματολογία, τρία χρόνια μετά την επιτυχία του «Σασμού». Μαζί του εμφανίζεται ο Αιμιλιανός Σταματάκης, καθώς και ένα πλήθος καταξιωμένων καλλιτεχνών, όπως οι: Ελένη Γερασιμίδου, Μιχάλης Μητρούσης, Αλέξανδρος Μυλωνάς και Μαρίνα Ψάλτη.

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Το κανάλι ποντάρει πολλά στη συγκεκριμένη υπερπαραγωγή, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τα 140 επεισόδια.

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Η πρεμιέρα στις τηλεοπτικές οθόνες έχει προγραμματιστεί για τον προσεχή Οκτώβριο.