Κρήτη: Σοβαρά τραυματισμένοι και οι δύο μετά από τροχαία με πατίνι και μηχανή

Δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο ανδρών, σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σην ΠΕ Χανίων.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό καταγράφηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 03:00, επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Σύμφωνα με πληροφορίες, μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 47χρονος άνδρας από το Βέλγιο εξετράπη της πορείας της, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση ο 47χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για νοσηλεία.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το απόγευμα της Κυριακής, σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην Παλαιόχωρα. Ένας 42χρονος άνδρας, ο οποίος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 42χρονος δεν φορούσε προστατευτικό κράνος κατά τη στιγμή του ατυχήματος. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα δύο τροχαία περιστατικά.

Διαβάστε επίσης:

Μαλεβίζι: Τους "τσάκωσαν" με ολόκληρο οπλοστάσιο, χασισόδεντρα και χιλιάδες ευρώ! (εικόνες)

Ηράκλειο: Με βαθιά θλίψη και οδύνη το στερνό αντίο τον άτυχο Γιάννη - Βαριές κατηγορίες για τον 83χρονο οδηγό