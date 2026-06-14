Ηράκλειο: Με βαθιά θλίψη και οδύνη το στερνό αντίο τον άτυχο Γιάννη - Βαριές κατηγορίες για τον 83χρονο οδηγό

Σε βαρύ πένθος και απέραντη θλίψη συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον άτυχο πατέρα 2 παιδιών Γιάννη Στειακάκη την Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στο Χουδέτσι. Ο 47χρονος έχασε τη ζωή του μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13/06) στον κόμβο Αρχανών όταν ένας 83χρονος οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου επιχείρησε να πραγματοποιήσει παράνομη αναστροφή στη μέση του οδοστρώματος. Ο 47χρονος ο οποίος εκινείτο κανονικά με τη μοτοσικλέτα του, βρέθηκε αντιμέτωπος με το όχημα χωρίς να προλάβει να αντιδράσει, με αποτέλεσμα τη σφοδρότατη σύγκρουση των δύο οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον βαρύτατα τραυματισμένο δικυκλιστή στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο άτυχος 50χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Την ίδια ώρα δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας στον 83χρονο οδηγό που κατηγορείται ότι έκανε την θανατηφόρα αναστροφή. Ο 83χρονος, αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι στην ανακρίτρια Ηρακλείου. Οι γονείς του, τα παιδιά τα αδέλφια του και όλοι όσοι των γνώριζαν δεν μπορούν να πιστέψουν πως έχασε τόσο άδικα τη ζωή του στην άσφαλτο.

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