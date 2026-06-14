Ηράκλειο - Θάνατος βρέφους: Την Τρίτη η απολογία του 45χρονου παππού - Τι θα υποστηρίξει για την αγωγή

Ραγδαίες είναι οι δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του μόλις 18 μηνών βρέφους, το οποίο κατέληξε το βράδυ της Παρασκευής στο ΠΑΓΝΗ.

Ο 45χρονος παππούς του παιδιού, ο οποίος είχε αναλάβει τη φροντίδα του όσο οι γονείς εργάζονταν εκτός Κρήτης, οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών. Εκεί, ο Εισαγγελέας Ηρακλείου του άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στην αρμόδια Ανακρίτρια, από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026.

«Δεν το αφήσαμε στην τύχη του»

Σύμφωνα με πληροφορίες από το συγγενικό περιβάλλον του 45χρονου, ο ίδιος βρίσκεται σε κατάσταση νευρικού κλονισμού και επαναλαμβάνει συνεχώς πως έκανε ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει το παιδί. Στο υπόμνημα και στα όσα αναμένεται να καταθέσει ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου, θα επισημανθούν τα εξής βασικά σημεία:

Επίσκεψη σε γιατρό: Το κοριτσάκι παρουσίαζε αδιαθεσία τις τελευταίες ημέρες και η οικογένεια το είχε μεταφέρει κανονικά σε παιδίατρο για εξέταση.

Τήρηση αγωγής: Ο γιατρός είχε διαγνώσει ίωση και είχε συνταγογραφήσει συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή, την οποία, όπως υποστηρίζουν, χορηγούσαν στο παιδί κανονικά.

Αιφνίδια επιδείνωση: Η κατάσταση του βρέφους επιδεινώθηκε ραγδαία και απρόσμενα το βράδυ της Παρασκευής. Μόλις ο παππούς αντιλήφθηκε ότι το παιδί δεν αντιδρούσε, το μετέφερε αμέσως στο νοσοκομείο.

Το ιατρικό ιστορικό στο μικροσκόπιο

Από την αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι το άτυχο κοριτσάκι δεν αισθανόταν καλά τις τελευταίες ημέρες. Μάλιστα, λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος είχε χορηγήσει συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή.Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε ραγδαία και απροσδόκητη επιδείνωση. Όταν ο παππούς μετέφερε το παιδί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, οι θεράποντες ιατροί διαπίστωσαν ότι εμφάνιζε βαριά σηπτική εικόνα.

Το θρίλερ των 48 λεπτών και η ιατροδικαστική εξέταση

Η κινητοποίηση στο ΠΑΓΝΗ ήταν άμεση, με τους γιατρούς να δίνουν τιτάνια μάχη επί 48 ολόκληρα λεπτά για να επαναφέρουν το βρέφος, το οποίο είχε υποστεί ανακοπή. Δυστυχώς, οι προσπάθειές τους δεν απέδωσαν και το κοριτσάκι κατέληξε.Φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη σηψαιμία και τον θάνατο αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θεωρείται το πλέον κρίσιμο κομμάτι της δικογραφίας και θα καθορίσει την πορεία της ανάκρισης.

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