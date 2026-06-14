Κύμα οργής στην Αλβανία για το τουριστικό σχέδιο του γαμπρού του Τραμπ -Διαδηλωτές γκρεμίζουν φράχτες

Περίπου 200 διαδηλωτές κατεδάφισαν σήμερα (13/06) μεταλλικούς φράκτες και συρματοπλέγματα που περιέβαλλαν οικόπεδο στις αλβανικές ακτές της Αδριατικής, όπου προγραμματίζεται η ανέγερση πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων σε προστατευόμενη περιοχή κοντά στην Αυλώνα της Αλβανίας.

Συγκεκριμένα, κάτοικοι του χωριού Ριόλ, που βρίσκεται σε μια περιοχή με αμμώδεις παραλίες και πευκοδάση στη βορειοδυτική Αλβανία, διαμαρτυρήθηκαν κατά ενός άλλου έργου από εκείνο που σχεδιάζει ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, λέγοντας ότι αυτό κατασκευάζεται στην κατασχεμένη γη τους.

«Είμαστε 200 οικογένειες των οποίων η γη έχει κατασχεθεί»

Οι διαδηλωτές κυμάτιζαν αλβανικές σημαίες και φώναζαν «Επανάσταση» την ώρα που κατέστρεφαν τους φράχτες, ενώ σημειώθηκαν μικροσυμπλοκές με την αστυνομία, αλλά οι αστυνομικοί δεν εμπόδισαν τους διαδηλωτές από το να γκρεμίσουν τον φράχτη.

«Οι διαδηλώσεις δεν θα σταματήσουν μέχρι να αποζημιωθούν οι κάτοικοι του χωριού Ριόλ. Είμαστε 200 οικογένειες των οποίων η γη έχει κατασχεθεί», δήλωσε ο Ζέκε Νικολ Σουλανί, 56 ετών, ένας από τους γαιοκτήμονες που διαμαρτύρονται εδώ και μήνες.

Μια αλβανική εταιρεία αναπτύσσει ένα πολυτελές τουριστικό θέρετρο πέντε αστέρων στην περιοχή και το έργο έλαβε «ειδικό καθεστώς επενδυτή» από την αλβανική κυβέρνηση.

«Αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα είναι τρέλα», δήλωσε ο 60χρονος Νικολίν Μαρκπαλάι, ένας άλλος ντόπιος γαιοκτήμονας.

«Ζητήσαμε από τους επενδυτές να έρθουν και να έχουν διαβούλευση με τους κατοίκους, αλλά αρνήθηκαν. Νομίζουν ότι μπορούν να πάρουν αναίμακτα όλο αυτόν τον πλούτο;»

Είκοσι συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος

Η Ειδική Εισαγγελία Κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος της Αλβανίας (SPAK) ζήτησε την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για 20 άτομα, τα οποία θεωρούνται ύποπτα για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους φέρονται να συνδέονται με συναλλαγές που σχετίζονται με μεγάλη τουριστική επένδυση στην οποία εμπλέκεται η οικογένεια Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι το επενδυτικό σχέδιο προωθείται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, και την Ιβάνκα Τραμπ και προβλέπει την ανάπτυξη πολυτελών τουριστικών εγκαταστάσεων στην Αλβανία. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την κατασκευή ξενοδοχείων και παραθεριστικών κατοικιών στην περιοχή Βιόσα–Νάρτα, περίπου 150 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Τιράνων, καθώς και τη δημιουργία πολυτελούς θερέτρου στο ακατοίκητο νησί Σαζάν, πρώην στρατιωτική βάση.

Οι αντιδράσεις για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Το σχέδιο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες υποστηρίζουν ότι απειλεί προστατευόμενες φυσικές περιοχές και ζητούν την αναστολή της υλοποίησής του.

Παράλληλα, τις τελευταίες δύο εβδομάδες πραγματοποιούνται διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις της Αλβανίας, με χιλιάδες πολίτες να συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις στα Τίρανα και αλλού, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην επένδυση.

Σύμφωνα με τη SPAK, η έρευνα για διεθνές δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης αποκάλυψε τη δράση προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται σε μηχανισμούς απόκρυψης της προέλευσης περιουσιακών στοιχείων και ενσωμάτωσης παράνομων εσόδων στη νόμιμη οικονομία.

Από τα 20 πρόσωπα για τα οποία ζητήθηκαν εντάλματα, τέσσερα συνελήφθησαν την Παρασκευή, χωρίς ωστόσο η εισαγγελία να συνδέσει επισήμως την υπόθεση με το επενδυτικό σχέδιο του Κούσνερ.

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Η εισαγγελική ανακοίνωση γνωστοποίησε επίσης τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με συμβάσεις αγοραπωλησίας μεταξύ των πολιτών A.Sh., F.S. και B.S. και της εταιρείας «A...L...D... sh.a.». Η συνολική αξία των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει τα 128,4 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται, μέρος των επενδύσεων για τις οποίες εξετάζεται η νομιμότητα της προέλευσης των κεφαλαίων συνδέεται με ακίνητα και κατασκευαστικά έργα στα Τίρανα, την Παλάσα, τη Χειμάρρα και άλλες παραλιακές περιοχές της χώρας.

Η εταιρεία «A...L...D.» εκτιμάται ότι αντιστοιχεί στην Albania Land Development. Σύμφωνα με δημόσια έγγραφα του αλβανικού εμπορικού μητρώου που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η συγκεκριμένη εταιρεία απέκτησε εκτεταμένες εκτάσεις γης στο Ζβέρνετς, οι οποίες φαίνεται να ταυτίζονται με την περιοχή όπου σχεδιάζεται η τουριστική ανάπτυξη που έχει περιγράψει δημοσίως η Ιβάνκα Τραμπ.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της σε podcast, η Ιβάνκα Τραμπ ανέφερε ότι το επενδυτικό σχήμα διαθέτει περίπου οκτώ χιλιόμετρα παραθαλάσσιας έκτασης απέναντι από το νησί Σαζάν, σε περιοχή που περιλαμβάνει λιμνοθάλασσα, παραλίες και παρθένο φυσικό τοπίο.

Ο A.Sh. φέρεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα και έρευνες αλβανικών μέσων, μεταξύ των οποίων και ο ιστότοπος Reporter.al, να είναι ο επιχειρηματίας Αρτούρ Σέχου, ο οποίος παρουσιάζεται ως βασικός πωλητής γης προς την Albania Land Development για την υλοποίηση του υπό σχεδιασμό τουριστικού συγκροτήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Συναγερμός στο Ισραήλ- ΗΠΑ και Ιράν θα υπογράψουν συμφωνία που τερματίζει τον πόλεμο

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 90 δολάρια το Brent – Πώς επηρεάζεται η ελληνική αγορά καυσίμων

Τραγωδία στα Φαλάσαρνα: Νεκρός ο τουρίστας μετά από πτώση σε βράχια - Σκοτώθηκε μπροστά στα μάτια της μητέρας του