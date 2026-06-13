Τραγωδία στα Φαλάσαρνα: Νεκρός ο τουρίστας μετά από πτώση σε βράχια - Σκοτώθηκε μπροστά στα μάτια της μητέρας του

Μοιραία ήταν η πτώση του τουρίστα που το μεσημέρι του Σαββάτου (13.06) έχασε τη ζωή του όταν έπεσε σε βράχια κοντά στον αρχαιολογικό χώρο των Φαλασάρνων στα Χανιά.

Ο άνδρας βρισκόταν στο σημείο μαζί με τη μητέρα του, όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μεγάλο ύψος σε βράχια. Η μητέρα του θύματος κάλεσε αμέσως τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, αναφέροντας ότι ο γιος της ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο δύσβατο σημείο έσπευσαν άμεσα 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την Κίσσαμο και τα Χανιά, καθώς και ειδικά κλιμάκια της ΕΜΟΔΕ και της ΕΜΑΚ. Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση των αρχών για τη διάσωσή του, ο άτυχος Ιταλός τουρίστας έφερε πολλαπλά θανάσιμα τραύματα και ανασύρθηκε νεκρός. Η σορός του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου.

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