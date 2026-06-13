Κρήτη: Έπεσε από βράχια 31χρονος περιπατητής – Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (13.06) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στα Χανιά μετά από κλήση για πτώση άνδρα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν 31χρονο τουρίστα όπου έπεσε και τραυματίστηκε στην θαλάσσια περιοχή Φαλάσαρνα.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες ο 31χρονος έπεσε από τα βράχια σε δύσβατο σημείο κοντά στον αρχαιολογικό χώρο, με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά. Η μητέρα του κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 και στην περιοχή έχουν σπεύσει 15 πυροσβέστες, καθώς και κλιμάκια της ΕΜΟΔΕ και της ΕΜΑΚ.

Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται δύσκολη καθώς ο τουρίστας έπεσε σε δύσβατο σημείου με την προσέγγισή του να είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

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