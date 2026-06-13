Συναγερμός στο Λιμενικό: Συνεχίζονται οι διασώσεις μεταναστών - Νέα επιχείρηση στη Γαύδο

Κινητοποίηση καταγράφεται νότια της Κρήτης καθώς νέες καραβιές αλλοδαπών φτάνουν από τα ξημερώματα. Νωρίτερα στήθηκε ακόμη μία επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου.

Συνολικά 32 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και ένα φορτηγό πλοίο σημαίας Παναμά. Οι παράτυποι μετανάστες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Σημειώνεται πως, σήμερα ακόμα 75 αλλοδαποί αφίχθηκαν στο νησί, σε δύο επιχειρήσεις νότια του Ηρακλείου και στη Γαύδο. Ήδη οι 44, που εντοπίστηκαν νότια της Γαύδου έχουν μεταφερθεί στη Παλαιόχωρα, ενώ οι υπόλοιποι 31, θα παραμείνουν προσωρινά στο λιμάνι του Ηρακλείου την ώρα που ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου αποφάσισε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη καταθέτοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο τη διαχείριση των ροών.

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