ΣΑΒ.13 Ιου 2026 09:08
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη - μεταναστευτικό: Νέες αφίξεις στα νότια του ν. Ηρακλείου και στη Γαύδο
μετανάστες
clock 08:10 | 13/06/2026
writer icon Επιμέλεια: Ρένα Σημειαντωνάκη

Χωρίς τέλος οι ροές μεταναστών στα νότια της Κρήτης, προμηνύουν ένα "θερμό" καλοκαίρι.

Νέα επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/6), 45 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Drone της Frontex εντόπισε λέμβο με 44 άτομα τα οποία περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο και μεταφέρθηκαν με πλωτό του Λιμενικού στο λιμάνι της Παλιαόχωρας.

Επίσης άλλα 31 άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά, εντοπίστηκαν στην παραλία του Λέντα του Δήμου Γόρτυνας, νότια του ν. Ηρακλείου. Ολοι θα μεταφερθούν στο χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Εντός των ημερών οι οριστικές αποφάσεις για τη Δομή

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κρητη Μεταναστευτικό
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis