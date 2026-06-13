Κρήτη - μεταναστευτικό: Νέες αφίξεις στα νότια του ν. Ηρακλείου και στη Γαύδο

Χωρίς τέλος οι ροές μεταναστών στα νότια της Κρήτης, προμηνύουν ένα "θερμό" καλοκαίρι.

Νέα επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/6), 45 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Drone της Frontex εντόπισε λέμβο με 44 άτομα τα οποία περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο και μεταφέρθηκαν με πλωτό του Λιμενικού στο λιμάνι της Παλιαόχωρας.

Επίσης άλλα 31 άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά, εντοπίστηκαν στην παραλία του Λέντα του Δήμου Γόρτυνας, νότια του ν. Ηρακλείου. Ολοι θα μεταφερθούν στο χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου.

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