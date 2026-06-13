ΣΑΒ.13 Ιου 2026 17:15
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
Συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Εντός 24 ωρών η οριστικοποίηση του τελικού κειμένου, ανακοίνωσε το Πακιστάν
Ιράν - ΗΠΑ
clock 15:50 | 13/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας φαίνεται πως βρίσκονται πλέον ΗΠΑ και Ιράν, 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Και οι δύο πλευρές εκπέμπουν θετικά μηνύματα ότι καταλήγουν σε ένα «Μνημόνιο Κατανόησης», που θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, θα τερματίσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα σηματοδοτήσει μία περίοδο διαβουλεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, που έχει μεσολαβήσει στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε στο X ότι η οριστικοποίηση μιας συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών για την κρίση στη Μέση Ανατολή πιθανότατα αναμένεται τις επόμενες 24 ώρες.

«Είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Με την οριστικοποίηση να αναμένεται πιθανότατα τις επόμενες 24 ώρες, το Πακιστάν προετοιμάζεται για την ηλεκτρονική υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας αμέσως μετά, ακολουθούμενη από συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα.

»Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για τη συνεχή δέσμευσή τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και εκφράζουμε την ειλικρινή μας εκτίμηση στους αδελφούς μας στην περιοχή για την υποστήριξή τους. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η ιστορική ειρηνευτική συμφωνία θα αποτελέσει ένα ισχυρό θεμέλιο για διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Σεχμπάζ Σαρίφ.

Επιβεβαιώνει ο Αραγτσί: «Η υλοποίησή του μνημονίου κατανόησης πιο κοντά από ποτέ»

Αντίστοιχα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ «δεν έχει υπάρξει ποτέ πιο κοντά» στην οριστικοποίησή του.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, τόνισε ότι, όσο εκκρεμεί η ολοκλήρωσή του, τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αποφεύγουν τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του.

Eίναι η πρώτη φορά που και οι δύο πλευρές εμφανίζουν ενθαρρυντικά μηνύματα, γεγονός που αυξάνει τις προσδοκίες για την επίτευξη συμφωνίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Εντός των ημερών οι οριστικές αποφάσεις για τη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Μεταναστών

Απίστευτη σύλληψη διακινητή ναρκωτικών από αστυνομικούς - Μεταμφιέστηκαν σε μασκότ για να μην τους καταλάβουν

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ηπα Ιράν
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis