Συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Εντός 24 ωρών η οριστικοποίηση του τελικού κειμένου, ανακοίνωσε το Πακιστάν

Πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας φαίνεται πως βρίσκονται πλέον ΗΠΑ και Ιράν, 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Και οι δύο πλευρές εκπέμπουν θετικά μηνύματα ότι καταλήγουν σε ένα «Μνημόνιο Κατανόησης», που θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, θα τερματίσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα σηματοδοτήσει μία περίοδο διαβουλεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, που έχει μεσολαβήσει στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε στο X ότι η οριστικοποίηση μιας συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών για την κρίση στη Μέση Ανατολή πιθανότατα αναμένεται τις επόμενες 24 ώρες.

«Είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Με την οριστικοποίηση να αναμένεται πιθανότατα τις επόμενες 24 ώρες, το Πακιστάν προετοιμάζεται για την ηλεκτρονική υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας αμέσως μετά, ακολουθούμενη από συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα.

»Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για τη συνεχή δέσμευσή τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και εκφράζουμε την ειλικρινή μας εκτίμηση στους αδελφούς μας στην περιοχή για την υποστήριξή τους. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η ιστορική ειρηνευτική συμφωνία θα αποτελέσει ένα ισχυρό θεμέλιο για διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Σεχμπάζ Σαρίφ.

We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.







We would like to thank United States of… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026

Επιβεβαιώνει ο Αραγτσί: «Η υλοποίησή του μνημονίου κατανόησης πιο κοντά από ποτέ»

Αντίστοιχα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ «δεν έχει υπάρξει ποτέ πιο κοντά» στην οριστικοποίησή του.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, τόνισε ότι, όσο εκκρεμεί η ολοκλήρωσή του, τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αποφεύγουν τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του.

Eίναι η πρώτη φορά που και οι δύο πλευρές εμφανίζουν ενθαρρυντικά μηνύματα, γεγονός που αυξάνει τις προσδοκίες για την επίτευξη συμφωνίας.

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