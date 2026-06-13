Απίστευτη σύλληψη διακινητή ναρκωτικών από αστυνομικούς - Μεταμφιέστηκαν σε μασκότ για να μην τους καταλάβουν

Στο στόχαστρο της Αστυνομίας του Περού είχε βρεθεί διακινητής ναρκωτικών στην πρωτεύουσα Λίμα, ωστόσο για να τον συλλάβουν εκπόνησαν ένα απίθανο σχέδιο, αφού ντύθηκαν σαν τις μασκότ του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι έφτασαν στην ιδέα επειδή ο εν λόγω διακινητής ήταν «άρρωστος» ποδοσφαιρόφιλος. «Χάρη στο έργο πληροφοριών που πραγματοποίησε η ομάδα, καταφέραμε να διαπιστώσουμε ότι το άτομο που επρόκειτο να συλλάβουμε ήταν ένας φανατικός οπαδός του ποδοσφαίρου, που ζούσε και αναπνέε με τον πυρετό του Παγκόσμιου Κυπέλλου», δήλωσε αστυνομικός στην «Daily Mail» και συνέχισε:



«Έτσι, προχωρήσαμε στο να μεταμφιέσουμε τα μέλη της ομάδας μου ως μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, προκειμένου να τον πλησιάσουμε χωρίς να κινήσουμε υποψίες και να προβούμε στη σύλληψη». Οι αστυνομικοί ντύθηκαν ως ο Μέιπλ ο Τάρανδος, ο Ζαγιού η τζάγκουαρ και ο Κλατς ο Φαλακρός Αετός.

Πλησίασαν στο σπίτι του, έσπασαν την κεντρική πύλη του συγκροτήματος ακινήτων και κατάφεραν να αιφνιδιάσουν το φερόμενο ως διακινητή. Τον έπιασαν στον πάνω όροφο έπειτα από καταδίωξη. Στο σπίτι βρέθηκαν ένα πιστόλι, ένα μαχαίρι και ναρκωτικά.

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