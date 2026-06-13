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GOSSIP - LIFESTYLE
Μπάρκα - Μπότσης: Η φωτογραφία από το pre wedding πάρτι τους
μπάρκα
clock 10:00 | 13/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Λίγες ώρες πριν τον γάμο τους, η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης διοργάνωσαν pre-wedding πάρτι δίπλα στη θάλασσα. Την πρώτη φωτογραφία από το pre-wedding πάρτι μοιράστηκε ο Άρης Καβατζίκης.

Στο στιγμιότυπο πρωταγωνιστεί η Δανάη Μπάρκα, η οποία έδειχνε πιο ευτυχισμένη από ποτέ, η οποιά  επέλεξε για την περίσταση ένα εντυπωσιακό λευκό maxi φόρεμα, το οποίο θύμιζε νυφική δημιουργία.

μπάρκα

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Δανάη Μπάρκα Γάμος
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