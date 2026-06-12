Αποστολία Ζώη: "Με φλερτάρουν κυρίως μικρότεροι άνδρες"

Η Αποστολία Ζώη μίλησε στην εκπομπή Breakfast και αναφέρθηκε στον έρωτα και όπως αποκάλυψε η ίδια την φλερτάρουν κυρίως μικρότεροι άντρες.

«Δεν τα έχω αφήσει όλα για έναν έρωτα. Νομίζω ότι αν το κάνεις αυτό, χάνεις τον εαυτό σου. Το να επιλέξεις ανάμεσα στη ζωή σου και σε έναν νέο έρωτα, δεν είναι σωστό, αυτά τα δυο πρέπει να συνυπάρχουν για μένα. Δε θέλω να χάνω την πίστη μου αλλά, οι διαπροσωπικές σχέσεις έχουν γίνει πιο δύσκολες κι εγώ έχω γίνει πιο απαιτητική. Και καλά έκανα», είπε η τραγουδίστρια.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι το φλερτ που δέχεται προέρχεται κυρίως από νεότερους άντρες, παραδεχόμενη παράλληλα ότι δεν είναι εύκολο για κάποιον να την πλησιάσει.

«Κατά βάση με φλερτάρουν μικρότεροι άντρες, αλλά γενικότερα για να φτάσει το φλερτ σε μένα, περνάει από 40 κύματα ο άλλος. Είναι τρομακτικό όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά ηλικίας. Δεν αποκλείω κάτι στη ζωή μου, γιατί όσες φορές έχω πει “ποτέ” το έχω λουστεί. Έχει μια δυσκολία όμως όταν είναι πολύ μεγάλη η διαφορά».

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