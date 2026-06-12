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GOSSIP - LIFESTYLE
Καινούργιου: Οι πρώτες φωτογραφίες με μαγιό μετά τη γέννηση της κόρης της
κακινούργ
clock 11:00 | 12/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Κατερίνα Καινούργιου πόσταρε  μία σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει φορώντας  ολόσωμα μαγιό, δύο μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της.

Η παρουσιάστρια έχει χάσει ήδη τα περισσότερα κιλά της εγκυμοσύνης, συνεχίζοντας ωστόσο την προσπάθεια για την πλήρη επαναφορά της.

"Το σώμα σου φαίνεται καλύτερο όταν νιώθεις άνετα με το δέρμα σου", έγραψε.

καινου

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Κατερίνα Καινούργιου Μαγιό
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